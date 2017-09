Del simulacro a la realidad

* Muchos pensaron que era un segundo ensayo de sismo… no, era terremoto de verdad.

Guillermo GUADARRAMA

Tras el sismo presentado el pasado martes, caos vial, falta de luz y pánico en los rostros de los mexiquenses se mostraron en los diferentes municipios del Valle de Toluca.

Para los habitantes de Toluca, el susto derivó de la coincidencia de que se haya efectuado el mismo día del recordado temblor de 1985 y el pasado sismo que costó varias vidas en Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre.

«Pues con lo que pasó hace unos días que destruyó Chiapas y Oaxaca, pues cómo no nos va a dar miedo y luego éste se sintió más fuerte, yo sentía que se me caía la casa», comentó doña Elizabeth, habitante de la colonia El Seminario.

Parte del pánico de los ciudadanos, fue debido a la saturación de las líneas teléfonicas durante esta tarde, por lo que se les dificultó llamar a sus respectivos familiares para saber sobre su situación ante el sismo.

Edificios de gobierno e instituciones educativas cerraron parcialmente sus instalaciones hasta que Protección Civil, efectúe una revisión exhaustiva en los inmuebles y considere que estos se encuentran en condiciones para renovar labores.

En el instante del temblor de 7.1 grados con epicentro en el estado de Morelos, vecinos de la ciudad de Toluca, salieron a las calles, por el miedo de que este fenómeno pasará a mayores.

Derivado de este sismo, el Valle de Toluca quedó sin energía eléctrica durante un par de horas, además de que en avenidas como Alfredo del Mazo, Solidaridad las Torres y Tollocan, presentarán caos vehicular debido a la falta de semáforos en los cruces con sus diferentes calles.

Ante este suceso, aunado a la salida de instituciones gubernamentales, educativas, así como la hora pico en la ciudad, el tráfico vehicular avanzó a una velocidad de aproximadamente 20 kilómetros por hora, hasta las 16:00 horas.

Unidades del transporte público se vieron a la necesidad de detenerse durante el sismo para evitar volcaduras, no obstante, los usuarios comentan que -en efecto- sentían que el camión se voltearía.

«Sí, sentía que se iba a voltear el camión, lo bueno es que el chofer se detuvo que si no sí nos volteamos, nada más sentía como se movia de un lado a otro», comentó Alejandro Guadarrama, usuario del transporte público.

Lamentablemente este sismo no sólo quedó en el susto, pues hasta el momento se han registrado nueve decesos en el Estado de México por el sismo de este martes.

También, las instituciones gubernamentales y educativas cerraron sus puertas hasta nuevo aviso.