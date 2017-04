Delfina acusa a Eruviel

* Ante la filtración de su información administrativa como presidenta de Texcoco, la candidata de Morena acusó a Eruviel de actos ilegales.

Guillermo GUADARRAMA

«En este momento, acuso a Eruviel Ávila Villegas de haber ordenado al titular del Órgano Superior de Fiscalización, de filtrar mi información de mi cuenta pública a su partido y esto es un delito».

Fueron las palabras de la candidata de Morena para gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez acusando a Eruviel Ávila, ante más de tres mil simpatizantes en el municipio de Huixquilucan durante este domingo.

La candidata aseguró que únicamente ella ha tenido que presentar su cuenta pública de cuando fue presidenta municipal de Texcoco, no obstante ningún otro candidato ha hecho pública la información de su administración.

Adelantó que este acto «ilegal» no lo olvidará y comentó que espera que los demás candidatos filtren su información y la expliquen tal y como ella lo ha hecho.

Exhortó al candidato priísta, Alfredo del Mazo a que presente también su información administrativa en sus puestos anteriores a los de candidato a gobernador. «Yo me pregunto ¿Por qué a Alfredo del Mazo no se le ha filtrado información? Es porque a quien le tienen miedo es a una servidora así y espero que Alfredo del Mazo también sea investigado y explique sus gastos».

Cabe recordar que durante los últimos días se ha filtrado información referente al finiquito que recibió la candidata al término de su presidencia municipal.

Finalmente, la candidata de Morena reiteró que estos actos en su contra son por el miedo que le tienen a su partido pero que ella no tiene malos pasos para causar algún daño en su campaña.

«Ellos creen que me van a dañar la campaña pero qué creen, no lo han logrado, así que yo les digo que sigan buscando, no tengo nada que pueda costar un mal manejo financiero de mis cargos», explicó.