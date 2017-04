Delfina con luz propia

* Regresa López Obrador para apuntalar campaña de candidata a gobernadora de Morena.

Guillermo GUADARRAMA

Para apoyar la campaña de la candidata a gobernadora del Estado de México, por parte de Morena, Delfina Gómez Álvarez, este martes el dirigente nacional de este partido, Andrés Manuel López Obrador se presentó en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México.

Obrador declaró que Delfina Gómez tiene luz propia y es una persona íntegra y que su presencia solamente es para complementar y hacer mancuerna para gobernar en el Estado de México y posteriormente en el país.

Tanto él, como la candidata Delfina Gómez argumentaron la importancia de estas elecciones en el Estado de México asegurando que la transformación de esta entidad será el ejemplo para cambiar al país un año después en las elecciones del 2018.

“Las elecciones de este estado son importantes por muchas razones; primero porque se trata de la entidad federativa más poblada del país, también se padece de la paradoja de un estado rico con pueblo pobre donde el presupuesto es de 260 mil millones”.

Aseveraron que ganar las elecciones no es tarea fácil, puesto que el PRI y el PAN han buscado la manera de manchar la imagen de Morena como lo es con el caso de la detención del ex gobernador Javier Duarte.

López Obrador comentó que es plan del PRI decir que Duarte financiaba a Morena “pero nosotros no tenemos nada que ocultar y no tenemos relaciones ni con Peña ni Fox ni Duarte ni nadie y pueden hacer que Duarte declare que Morena fue financiado pero eso es una mentira”.

Delfina Gómez, por su parte exhortó a la sociedad a votar el próximo 4 de junio por Morena y comentó que aunque al momento se va a la cabeza en las encuestas no se debe de confiar.

“Desde luego que no vamos a confiarnos porque estamos enfrentando a una banda de malhechores, hace tres meses hubo una reunión entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto en Los Pinos a medianoche con el compromiso de detener a Morena”.

También se exigió que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota debe explicar que hizo con los millones de pesos que el Presidente de la República Enrique Peña supuestamente le otorgó en las pasadas elecciones del 2012.

“Josefina presentó su declaración de bienes pero no aclaró que hizo con los millones de pesos que Peña le entregó luego de las elecciones del 2012 por lo que está incompleta, ella dijo que el dinero se había dirigido a los migrantes pero eso es mentira, no hay migrantes que hablen de algún apoyo”, comentó López Obrador.

Finalmente, se comprometieron a comenzar una lista de las necesidades para apoyar a los mexiquenses una vez que Morena gane las elecciones en el estado, así como mantenerlos informados del trabajo de la candidata a través de su periódico “Regeneración”.

“Es importante ir casa por casa para decirle a la gente que no se engañen a través de entregas de despensas con las que quieren comprar el voto y se va a entregar el periódico Regeneración para mantener informada a la gente de lo que se está haciendo por parte de la Maestra Delfina”.