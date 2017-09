Denuncian afectaciones en la Secretaría del Trabajo tras sismo

POR Guillermo GUADARRAMA

Después del sismo registrado el pasado martes, empleados de la Secretaria de Trabajo, así como ciudadanos y abogados se negaron a ingresar este miércoles a las instalaciones, debido a las condiciones en las que este edificio quedó.

Los abogados que litigan en la Secretaría de Trabajo encabezaron este movimiento y se postraron a las afueras de dicha institución cerrando el paso en la calle Rafael M. Hidalgo.

Argumentan que después del sismo, elementos de Protección Civil no realizaron una revisión exhaustiva y no hay un dictamen que avale la seguridad de este sector.

“Ya pasaron dos sismos y no se ha hecho nada, que esperan, que se caiga el edificio para que entonces si acepten que hay daños, no señor no podemos trabajar en estas condiciones”, comentó Julio Alejandro Vargas, abogado que encabezó este movimiento.

Por su parte, Juana María Lara Peña, brigadista de Protección Civil, comentó que no hay peligro alguno en este edificio, pues aseguró que sólo existen daños menores que no ponen en peligro la integridad física de los empleados.

“El edificio, no tiene mayor riesgo, por eso es que no se suspendieron las labores y es criterio de cada jefe y de cada autoridad, en este caso de la Secretaria de Trabajo”, comentó Lara Peña.