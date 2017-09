Deporte solidario

* Aficionados del Toluca se suman a la ayuda humanitaria para Oaxaca y Chiapas.

Guillermo GUADARRAMA

Excelente respuesta de la afición del Toluca, así como los visitantes de Querétaro, quienes aportaron su granito de arena para apoyar a los damnificados por el sismo de hace unos días en los estados de Oaxaca y Chiapas.

De manera voluntaria miles de aficionados al futbol, se presentaron en el estadio Nemesio Díez entregando un total de 4.5 toneladas de víveres a elementos de la Cruz Roja, quienes los esperaban para recibir el apoyo y mandarlo a los estados que se encuentran vulnerables en estos momentos.

Una vez entregado su apoyo, la afición entró como cada quince días a apoyar a los Diablos Rojos del Toluca que en esta ocasión recibió a los Gallos del Querétaro en esta jornada 9 de la Liga MX.

Partido que puso al deportivo Toluca en tercer lugar de la tabla de posiciones tras haber ganado el partido 3-2 y obtenido tres puntos, posicionándolo únicamente por debajo del América y Monterrey.

Al minuto 27 del partido, en un tiro de rebote, de Alexis Canelo, abre el marcador a favor de los Diablos Rojos del Toluca en un partido dominado por la escuadra local. Aún no pasaba el primer minuto del primer gol cuando cayó el segundo de Canelo tras un descuido de la defensa visitante haciendo estallar el estadio Nemesio Díez al unísono en un primer tiempo que pintaba para goliza en el infierno.

En una jugada a balón parado Fernando Uribe clava el esférico al rincón del arco queretano marcando el tercero dejando sin aliento a los gallos en tan sólo 10 minutos del partido.

Pero cinco minutos antes de terminar la primera mitad del partido un penal a favor de Querétaro dio esperanzas, el arquero Luis García, adivinó el tiro pero no pudo hacer nada ante la gran definición de Erbin Trejo quien mandó el balón directo al ángulo.

De igual forma, no pasó ni un minuto cuando el Querétaro se acercó en el marcador anotando Everaldo Stum, el segundo de manera sorpresiva para aficionados y jugadores del deportivo Toluca.

El primer tiempo terminó con un marcador de 3-2 a favor de los locales quienes dominaron casi todo el partido. Al segundo tiempo, otro penal cometido por los rojos puso en un predicamento a los Diablos, sin embargo Luis García hizo la hazaña de mandar el balón hacia afuera salvando la ventaja. El segundo tiempo continuó con la misma intensidad que el primer tiempo, no obstante los goles no se hicieron ver durante estos últimos 45 minutos.

La recompensa para quienes acudieron con víveres en apoyo humanitario fueron 90 minutos de buen futbol donde la defensa del Querétaro y la buena actuación del arquero Luis García, fueron fundamentales en el partido.