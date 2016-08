Descarta Manzur fractura en PRI

POR: JUAN GABRIEL GONZÁLEZ

El Secretario General de Gobierno del Estado de México José Manzur Quiroga descartó riesgo de ruptura en el PRI tras la designación del candidato a la gubernatura y anticipó que él decidirá si participa o no en el proceso interno hasta que estén definidas las reglas en su partido, pero desde ahora descartó que vaya a emigrar a otro partido en busca del abanderamiento.

En entrevista Manzur Quiroga dijo que no le han ofrecido ser candidato por una eventual alianza PAN-PRD y sostuvo que no está en sus planes competir por otro partido que no sea el PRI.

Por lo tanto el secretario Manzur dijo que apoyará a quien resulte electo candidato priísta.

“Cuando la Legislatura determine y mi partido nos fije los tiempos, en ese momento voy a hacer una declaración pública ate todos y muy responsable. Si yo soy competitivo dentro del partido y con personas de otros partidos tomaré la decisión de participar o no… La decisión que tome mi partido la veré con muy buenos ojos y la apoyaré, lo que quiero es que otro priísta siga gobernando el Estado de México”, sentenció.