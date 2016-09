Desechar “falsos poetas”: UAEM

POR: GUADALUPE DE LA CRUZ

Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México dijo que la educación no se negocia, no se vende, no se condiciona, sino que es el más preciado de los derechos y sólo a través de ella, se puede vencer la desigualdad entre los hombres.

Lo anterior durante la inauguración del Concurso Nacional de Oratoria en la UAEM y agregó además, que México no puede ser rehén de poetas falsos, ni de demagogos, “pues no sabemos vivir arollilados, México no cree en quienes profesan mentiras, ya basta de intentos fallidos creamos en nuestra nación, hagamos patria y hagamos diariamente República”.

El rector de la máxima casa de estudios comentó que ningún nuevo cortes puede imponernos su lengua y crear muros para escalar ni montañas que pentrar, seamos otro México y generación de pensantes.