Desesperación y temor político

* Juan Zepeda niega desbandada de perredistas; sostiene que salen de su partido los que tienen miedo.

El excandidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, dijo que de lo que ocurra el domingo en el Consejo Nacional y de las decisiones que se tomen, depende la consolidación o no del Frente Amplio, el cual deberá estar definido a más tardar en octubre.

Durante su visita a San Luis Potosí, que tiene como fin impulsar el Frente Amplio Democrático, el exalcalde de Nezahualcóyotl expresó que el Consejo Nacional del PRD es determinante para la izquierda y su participación en el proceso electoral del 2018, pues el partido definirá las reglas del Frente Amplio y advirtió que de no lograrse el consenso y la unidad se ponen en riesgo muchas cosas.

Dijo que el consenso entre las distintas corrientes al interior del partido se ha venido dando de tiempo atrás, por lo que confió que el domingo “saldrá humo blanco para consolidar el FAD”.

Respecto a si se ha venido cocinando una alianza con el PAN, expresó que el Frente Amplio es la unidad de fuerzas sociales y partidistas, donde también cabe el PAN, siempre y cuando llegue con la voluntad política de encontrar el mejor perfil y no con el fin de imponer a su candidato o candidata.

“Las reglas del Frente Amplio que promueve el PRD deberán quedar claras el domingo, y la primera debe ser que ningún partido llegue con miras de imponer a un candidato o candidata, eso sería el primer paso al fracaso”, advirtió.

En el marco de su visita a San Luis Potosí, donde tendrá un encuentro masivo en La Plaza de Toros de la capital con militantes perredistas de toda la entidad, Zepeda Hernández dijo que el principal mensaje que debe mandar el PRD con su Consejo Nacional es de unidad, pues señaló: “No se puede apelar a la unidad de fuerzas externas si al interior no pregonamos con el ejemplo”.

sRespecto al apoyo que militantes del sol azteca han expresado a López Obrador, indicó que no significa una desbandada perredista, pues el PRD sigue siendo la estructura de izquierda más consolidada en el país y esto depende de toda su base que representa la militancia, no sólo de algunos liderazgos que han caído en la desesperación y temor político de no ver reflejadas sus aspiraciones en candidaturas, además de que “un par de golondrinas no hacen verano” metaforizó.