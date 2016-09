Desinterés en mesa política

* Ninguno de los nueve partidos se ha acercado al gobierno para pedir diálogo.

* Temas como inseguridad y blindaje de recursos pueden tratarse en encuentro.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A escasos 15 días de haber iniciado el proceso electoral del 2017, el gobierno estatal aún no ha recibido la propuesta por parte de las dirigencias de los nueve partidos con registro estatal para entablar una mesa política para que se tenga un proceso democrático en paz y una jornada copiosa el 4 de junio, fecha en que se conocerá el nombre y apellido de quien encabezará la administración 2017-2023.

Fue en palabras del secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga que se negó que exista una petición para que el gobierno, autoridades electorales y fuerzas políticas puedan sentarse a dialogar sobre la realización y desarrollo del la nueva contienda para elegir al sucesor del mandatario mexiquense, Eruviel Ávila Villegas.

Pero llamó a los actores involucrados en las elecciones del proceso electoral del 2017 a acercarse de ser necesario a la secretaría que encabeza y realizar la mesa política.

“Le digo a los integrantes de los partidos o al instituto electoral estatal o al instituto nacional que la Secretaría General de Gobierno está abierta a cualquier convocatoria (para establecer una mesa política)”, declaró.

El encargado de la política interna de la entidad, Manzur Quiroga aseguró que de manera permanente tiene contacto con los órganos electorales federal y estatal, así como con los partidos políticos, a quienes reiteró su disponibilidad de diálogo en los temas que les preocupen en la elección de gobernador del 2017.

“Con frecuencia me reúno con consejeros electorales, como con representantes de los partidos y les he manifestado que si ellos consideran que en algún momento el secretario general de gobierno asista a una mesa de diálogo política las puertas están abiertas”, precisó.

En total serán nueve institutos políticos que participarán en la elección de gobernador, se tratan del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza y Encuentro Social, adicionalmente a los aspirantes que se registren bajo la figura de candidatos independientes.

Entre las fechas importantes para el proceso se encuentra que el 22 de noviembre los partidos iniciarán su proceso interno para seleccionar a sus posibles candidatos, posteriormente en la segunda quincena de diciembre expresar ante el órgano estatal si van o no en coalición, proyecto electoral en el que al momento el PRD y PAN han manifestado abiertamente que buscarán para enfrentar a su adversario el PRI.

Asimismo, el IEEM estableció que del 23 de enero al 3 de marzo iniciará el proceso de precampañas, para dar paso el 29 de marzo con el registro de las candidatas de los partidos y de los independientes.

Y del 3 al 31 de mayo se tiene contemplada la organización de debates entre los aspirantes a la gubernatura de los institutos políticos y de ser el caso los independientes, que marcará de acuerdo al calendario electoral la última actividad electoral de cara a la jornada de votación del 4 de junio del 2017.