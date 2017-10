“Despacito” no me hizo inalcanzable: Erika Ender

*A la cantautora panameña le emociona y agradece sus 2 nominaciones al Grammy Latino 2017

y su próximo ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

México.- Aunque tardó mucho tiempo en digerir el éxito del tema “Despacito”, la cantautora panameña Erika Ender aceptó que por fin “le cayó el veinte”, pero no está “subida en un ladrillo” sintiéndose inalcanzable.

“Sí me cayó el veinte, y todo ha sido para bien. Me he tomado las cosas desde un lado tan agradecido que por mi cabeza no han pasado pensamientos de si me siento la mujer más poderosa del mundo o inalcanzable con los humos en la cabeza. Prácticamente, sigo siendo la misma”, expresó Ender.

En entrevista con Notimex, la coautora de la canción en conjunto con Luis Fonsi y Daddy Yankee, platicó que en su casa le enseñaron valores.

“Yo no sé de discriminación ni de sentirme superior a nadie. Soy una mujer que tiene los pies muy plantados en el piso. Entiendo el apabullante éxito y también tengo la conciencia de que es el resultado de un camino labrado que ha tenido grandes picos y grandes valles, pero todo a punta de trabajo, esfuerzo y constancia”.

Erika Ender suma 25 años de trayectoria artística. Ha compuesto temas para Luis Fonsi, Chayanne, Gloria Trevi, Ednita Nazario, Los Tigres del Norte, Mijares y OV7. “Mi filosofía es que nunca se debe perder el norte ni creértela. Así es la única forma de que el ego no empañe la inspiración y se pueda continuar evolucionando sin importar cuánto tiempo pase”, indicó.

Este 19 de octubre ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, convirtiéndose en la más joven de la historia del Hall of Fame en alcanzar dicho reconocimiento.

Ender recibió dos nominaciones al Latin Grammy 2017, como Mejor Álbum Cantautor por “Tatuajes” y Canción del año por “Despacito” (junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee). Al respecto, comentó que se siente dichosa, pues a la fecha ha acumulado tal cantidad de premios que jamás imaginó que podía conquistar.

“Creo que he tenido todos los premios de la industria en mis manos. ‘Despacito’ ha sido una puerta enorme y la cereza del pastel en 25 años de carrera. Pero estar nominada como cantautora es muy especial para mí porque con el disco ‘Tatuajes’ no me dediqué a escribir para alguien más, sino para mí”.

Indicó que el álbum contiene canciones específicas que significan algo en su vida que formaron los tatuajes que lleva en su alma y que la fueron esculpiendoen la artista y el ser humano que es.

“Estoy muy agradecida con el universo y con la vida que me permiten mostrar mi arte y a cambio recibir una valoración. La nominación como cantautora me llega mucho más al corazón porque es algo muy personal”, resaltó. Erika Ender es la única mujer hispanoamericana en lograr el número uno por 16 semanas en la lista anglosajona del Hot 100 de Bilboard con un tema en español empatando el récord anterior de Mariah Carey.