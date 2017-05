* Óscar González, candidato del PT, firma catálogo de propuestas del sector productivo mexiquense.

Isabel Blancas

El candidato del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, se reunió con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), con quienes se comprometió a cumplir los 14 puntos que ha solicitado la Iniciativa Privada para garantizar mejores condiciones para el sector productivo.

Dijo estar a favor de la creación del Consejo Estatal Empresarial, a efecto de que sea este sector quien revise la distribución del gasto corriente, la transparencia de los recursos, así como la normatividad.

«Porque hay algunas normas que hacen inviable la inversión, que son obsoletas, aunque también hay que reconocer que hay otras que se requieren para controlar ciertos fenómenos económicos que hay que detener».

Una de las propuestas que presentó fue reducir hasta un 40 por ciento el gasto corriente, ya que los recursos se destinan a compras superfluas, como la adquisición de helicópteros para los servidores públicos.

Dijo también qué hay que detener el desarrollo urbano, ya que cada año la entidad mexiquense crece en proporción al estado de Colima, lo que significa que no se puede seguir ofertando vivienda, por eso no son suficientes los servicios.

Otra de sus propuestas es concretar de manera inmediata el Consejo que propone este sector para hacer, incluso, obligatoria y pública la consulta sobre sus demandas, propuestas y soluciones.

«Se tiene que dejar constancia porque esto va a permitir mejorar cada día, para impulsar el desarrollo económico, no seguir frenando las inversiones, al contrario, detonar la economía»

Sostuvo que los empresarios requieren contar con un gobierno que sea su aliado, que dé certidumbre jurídica a la inversión, otorgue incentivos e impulse la generación de empleos.

«No se puede entender el desarrollo del estado sin la participación de la iniciativa privada».

Enfatizó que para empujar la economía del Estado de México y el país hay que acabar con la corrupción, impunidad y la inseguridad.

Por su parte, Jesús Trigos Garza, vocal de Canacintra, reconoció la posición del candidato, pues dijo tiene claro la situación que enfrentan como sector empresarial.

«Me sorprende la sensibilidad que tiene el candidato, tiene conocimiento de la problemática que hay en los parques industriales, y es importante su propuesta de bajar los gastos del gobierno».