Detiene FEPADE camiones para trasladar gente a votar

POR Guadalupe de la Cruz

Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que en la mañana de este domingo 4 de junio, fueron detenidos tres camiones en el municipio de Nezahualcóyotl para llevarlos a votar, “obviamente por parte de nosotros no era, no tememos necesidad”.

“Sabemos que dichos camiones fueron detenidos por la Fepade, no tenemos mas datos sobre porqué partido iban a ser traslados, de nosotros no, no tememos necesidad, pero vamos a estar pendientes”.

De igual forma comento que se espera que sea una jornada limpia y pacifica; asimismo dijo que estará viajando a los otros estados donde también se lleva a cabo elecciones.