Diana Navarro busca cautivar a México con su “Resiliencia”

*La cantante y compositora española debutará en este

país el 5 de octubre próximo en el Lunario.

México.- Con una propuesta minimalista, en la que confluyen la música electrónica y el pop, la cantante y compositora española Diana Navarro buscará cautivar al público mexicano el 5 de octubre próximo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista telefónica con Notimex desde España, Navarro indicó que su debut en este país tiene lugar como parte de su gira “Resiliencia”, en la que promociona su sexto álbum de estudio en el que no olvida sus raíces: la copla, el flamenco, la saeta, la zarzuela y la lírica.

“Estoy muy feliz porque para mí México es una oportunidad enorme para poder presentar mi música. Sé que el público es muy respetuoso y como artista me interesa lograr ese respeto”, compartió Navarro, quien se dio a conocer con el sencillo “Sola”, de su primer disco “No te olvides de mí”, que obtuvo el Premio Ondas a la Mejor Artista Revelación de 2005.

Inspirada en la copla y el flamenco, la también actriz estará en México sólo tres días porque tendrá que continuar con la grabación del programa “Tu cara me suena”.

Sin embargo, desea poder concretar en el futuro una colaboración con los artistas mexicanos Armando Manzanero, Alejandro Fernández, Lila Downs y Julieta Venegas.

De acuerdo con Navarro, “Resiliencia” hace referencia a la capacidad del ser humano de estirarse como una goma sin romperse y reponerse a situaciones traumáticas en su vida, saliendo reforzado de ellas.