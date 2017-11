Discrimina PRI al sector obrero

*Hacen un llamado a la dirigencia y

a los liderazgos de su partido para

que actúen con justicia.

Tlalnepantla, Méx.- De las tres centrales de que está conformado el PRI, por siempre, la obrera, que encabeza la CTM, ha sido el patito feo a la hora de la repartición de candidaturas para diputaciones, senadurías, gobiernos estatales y alcaldías y todo lo demás, establece Janitzio Soto principal líder de los trabajadores del Valle de México.

Esa injusta y anómala situación debe terminar, dice tajante, al hacer un llamado a la dirigencia y a los liderazgos de su partido, para que actúen con justicia, lo mismo al escoger en unos días más al candidato a la Presidencia de la República, que al seleccionarse todas las demás candidaturas a nivel estatal y nacional.

No se entiende, dice bien claro, el trato discriminatorio que tradicionalmente se ha dado a los trabajadores en la repartición de candidaturas a puestos de elección popular, donde casi siempre el ganón es el Sector Popular.

Y en cuanto al Sector Campesino, tiene que reconocerse que en la realidad de la lucha política se ve y se siente muy poco, señaló.

Más adelante Soto Elguera dijo que aunque quizá los líderes del Sector Obrero no son gente perfecta, tampoco lo son los de los otros sectores. Y sí, explica tajante, las agrupaciones de trabajadores son ejemplares en la lucha por conseguir mejores ingresos para sus agremiados y también para emprender algunas tareas en beneficio de la sociedad.

Agrega que es loable la solidaridad que muestran los trabajadores en sus luchas. Unidad a toda prueba es la constante cuando llegan los momentos difíciles, por lo que en general es ejemplar su comportamiento y casi siempre salen adelante con éxito.

Explicó el dirigente que a pesar de que en general se les niega un trato justo, las organizaciones obreras son de lo más fiel a su partido y de las que más trabajan en las campañas de los candidatos de su partido sean del sector que sean.

Finalmente Janitzio Soto llamó a la unidad priista y dijo que ojalá no se deje a la mayor parte de los aspirantes obreros «chiflando en la loma» ya que son gente de trabajo y de garra que en las campañas políticas se dejan sentir por su entrega y dedicación.