Discurso de odio: Eruviel

* Gobernador dice: mexiquenses no pagarán la “dichosa barda de Donal Trump”.

* Entrega mandatario Premio de la Juventud; admite necesidad de regular migración.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Luego de que el candidato republicano, Donald Trump, en su visita a México insistió en la posibilidad de construir un muro en la zona fronteriza, el gobernador Eruviel Ávila Villegas advirtió que la entidad no destinará ningún centavo de dólar para llevar a cabo el proyecto, ya que consideró lo que se debe apostar es crear puentes de diálogos para atender el tema de migración.

Desde Palacio de Gobierno, donde entregó el Premio Estatal de la Juventud a 24 jóvenes en ocho categorías distintas, el mandatario mexiquense expresó su preocupación de que el magnate persista en abanderar un discurso de odio, que, consideró, de salir triunfante en las elecciones presidenciales de Norteanmerica afectaría la relación entre EU y México.

Ante ello, anunció que por lo que corresponde a la entidad no aportará recursos para el muro migratorio, y confió que esa postura también será respaldada por otros gobiernos estatales de México.

“Y otra más, la del famoso llamado muro que según el señor Trump quiere que los mexicanos paguemos, para empezar el mundo no necesita de muros, necesita de puentes y diálogo, de construir acuerdos de trabajar por lo jóvenes”, aseguró.

“Claramente lo digo, el Estado de México, y yo sé que todo México no va a pagar ni un centavo de dólar para el muro; en caso de que él se aferre, allá él”.

Ávila Villegas reconoció el problema que en materia de migración enfrenta México y Estados Unidos, incluso el flujo de armas que se registran en la zona fronteriza, pero llamó a apostar por alternativas diferentes a un muro para regular ambas problemáticas.

Se dijo preocupado ante la insistencia y discurso de odio por parte de Donald Trump que pueden afectar la relación entre ambas naciones, en específico las que atañen al tema educativo con la movilidad estudiantil.

Lo anterior después de que este 31 de agosto en Los Pinos, el candidato republicano, Donald Trump, sostuvo un encuentro diplomático con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde en todo momento defendió su plan de migración.