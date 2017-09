Distribución de ayuda a través de Fuerzas Armadas

* Lo que da transparencia: Nuño Mayer.

La ayuda dirigida a los damnificados de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, debe ser canalizada a través de las Fuerzas Armadas de México, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Al responder las preguntas de alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria diurna 263 “Deporte para Todos”, donde arrancó el reinicio en clases en 103 planteles de esta capital, puntualizó que de esa manera se le da total transparencia a la distribución de esta ayuda que han brindado la ciudadanía y que refleja la solidaridad de los mexicanos.

“Las Fuerzas Armadas son quienes puede garantizar con plena transparencia y con plena eficacia que esa ayuda llegue y que no se politice”, aseveró el funcionario del gobierno federal.

Añadió que la decisión es que toda la ayuda que coordina es entrega de materiales y víveres, y con el fin de “no politizarla, no la entregamos ningún funcionario federal, solamente la entregan las Fuerzas Armadas.

“A ellos se les da, ellos hacen el inventario, ellos tiene toda la capacidad logística, ellos la llevan y quien entrega a la población son ellos”, enfatizó.

En ese sentido comentó que la demanda de la población es que la ayuda le llegara de manera directa y no por intermediarios como líderes o caciques de la zona, y por eso el presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión de que toda la ayuda del gobierno federal se haga a través de las Fuerzas Armadas.

“Los únicos acreditados son las Fuerzas Armadas, no a través de los presidenta municipales, ni de los gobernadores, a través de nadie, solo de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza transparencia, garantiza eficacia y así es como ha estado funcionando”, reiteró.