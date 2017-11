Donald Trump se pronuncia contra acuerdos comerciales multilaterales

* El presidente de China, Xi Jinping, aseguró en su oportunidad

Da Nang.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya no podrá tolerar abusos comerciales y buscará políticas justas y equitativas, al participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Da Nang, Vietnam.

La advertencia de Trump llegó en una reunión con líderes empresariales de las 21 economías de la región del Pacífico, mientras el presidente de China, Xi Jinping, aseguró en su oportunidad que la globalización era una tendencia irreversible y expresó su apoyo a los acuerdos comerciales multilaterales. Estados Unidos está listo para hacer un trato bilateral con cualquier país de la región, pero sobre la base del respeto y el beneficio mutuo, sostuvo y precisó que cuando Washington entre en una relación comercial con otras naciones “esperamos que nuestros socios sigan fielmente las reglas”.

Confió en que los mercados estén abiertos en igual medida en ambos lados y que la inversión privada, no los planificadores del gobierno, dirijan las inversiones, aunque reiteró su mensaje comercial “América primero”, precisando que “no vamos a dejar que nadie más se aproveche de Estados Unidos”. El jefe de la Casa Blanca dijo a los líderes empresariales que “siempre voy a poner a Estados Unidos primero, de la misma manera que espero que todos ustedes en esta sala pongan a sus países primero”, de acuerdo con despachos la agencia de noticias VNA.

Se comprometió a trabajar con países individuales, fuertes y prósperos en la región, en relaciones económicas mutuamente beneficiosas, en las cuales todos sigan las reglas. Trump continuó su discurso contra las prácticas comerciales desleales y contra los países que usan “planificación industrial dirigida por el gobierno y empresas estatales” y participan en “dumping de productos, bienes subsidiados, manipulación de divisas y políticas industriales predatorias”.

“Ignoraron las reglas para obtener ventaja sobre aquellos que siguieron las reglas, causando enormes distorsiones en el comercio y amenazando los cimientos del comercio internacional”, dijo el líder estadunidense, quien no mencionó el nombre de ningún país pero sus críticas parecían dirigidas a China.

En contraste al enfoque de Trump, el presidente chino Xi Jinping, indicó que la globalización era una “tendencia irreversible”, pero agregó que debe ser más equilibrada e inclusiva y se pronunció a favor de los acuerdos comerciales multilaterales.

“¿Deberíamos dirigir la globalización económica o deberíamos vacilar y atascarnos ante el desafío? ¿deberíamos avanzar juntos en la cooperación regional o deberíamos ir por caminos separados?”, se preguntó Xi y añadió que “la apertura trae progreso, el autoaislamiento, no”. El líder de la nación más grande del mundo enfatizó que las economías de Asia-Pacífico “sabemos muy bien, por experiencia propia de desarrollo, que debemos establecer un marco de cooperación regional que asegure la consulta entre iguales con la participación y los beneficios compartidos”.

Trump y Xi conversaron horas antes durante la visita del presidente estadunidense a Beijing, aunque durante ésta las posturas de ambos fueron más conciliadoras.

Esta noche, los líderes del bloque asistieron a una cena de gala organizada por el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, quien al darles la bienvenida afirmó que como anfitrión Hanoi reafirma su política exterior de diversificación, multilateralización de las relaciones internacionales.

“Continuaremos trabajando con otras economías miembros de APEC en la construcción de una comunidad pacífica estable, dinámica, interconectada y próspera”, declaró el mandatario vietnamita. La reunión anual de APEC congrega a líderes de 21 economías de la región Asia-Pacífico y a más de dos mil ejecutivos corporativos. El bloque, que representa a alrededor del 60 por ciento del producto interno bruto mundial, se formó en 1989 y promueve la liberalización económica y el libre comercio.