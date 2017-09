“Dreamers” demandan a Trump

* Por terminar con el programa migratorio DACA.

San Francisco.- Seis jóvenes “dreamers” demandaron al presidente Donald Trump en una corte de San Francisco, por no atenerse a los procedimientos administrativos previstos para cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“Por cometer una violación sin precedentes de sus derechos al acabar abruptamente con el programa migratorio”, asi sustentaron su demanda los jóvenes quienes fueron traídos por sus padres a este país en su infancia.

Esta es la primera demanda en el estado que interponen contra Trump los afectados por su decisión de suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Esta medida fue puesta en marcha en el 2012 por el expresidente Barack Obama y a través de ella 800 mil jóvenes indocumentados lograron obtener permisos de trabajo y además frenar su deportación.

Los “soñadores” también argumentan que el gobierno ha violado la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley.

“La decisión de poner fin al programa DACA es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y de otros jóvenes que confiaron en el gobierno federal para honrar su promesa”, afirmaron los “soñadores” en su escrito. En este sentido piden a la corte que suspenda de manera temporal, antes de que cause algún daño, la decisión “ilegal e inconstitucional” de Trump y, además, exigen a la Justicia que “obligue al gobierno a cumplir sus promesas y a revertir su anuncio sobre el fin del programa DACA”.

Entre los seis demandantes se encuentra Viridiana Chabolla Mendoza, a quien sus padres trajeron a Estados Unidos desde México cuando tenía solo dos años y quien este año accedió a la facultad de derecho de la Universidad de California.

“El fin de DACA impedirá a la señora Chabolla cumplir su sueño de trabajar como abogada y ayudar a las personas de comunidades desfavorecidas a obtener justicia a través del sistema legal”, mencionaron como ejemplo los demandantes en su escrito. La demanda de los “soñadores” se suma a otras iniciativas judiciales en otras partes del país, como Nueva York.

Tanto la demanda de Nueva York como la de San Francisco sostienen que la decisión de Trump de revocar el DACA viola la ley federal de procedimientos administrativos porque no se puede eliminar de forma abrupta una política que lleva mucho tiempo vigente y en la que muchos confían. El gobierno de Trump anunció el 5 de septiembre pasado el fin del DACA, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, El gobierno de Trump ha dicho que está terminando DACA porque Obama sobrepasó su autoridad constitucional cuando él pasó por alto al Congreso y creó el programa unilateralmente.

El presidente Donald Trump pidió al Congreso promulgar una ley para proteger a los receptores del DACA y la semana pasada enfadó a algunos de sus compañeros republicanos al negociar con los líderes demócratas del Congreso una posible legislación.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, Trump participó en una plataforma de inmigración de línea dura, prometiendo poner fin al DACA y fortalecer las protecciones fronterizas con el fin de aumentar el empleo para los trabajadores estadunidenses.

Los expertos legales han dicho que los desafíos de la corte a la decisión de Trump podrían enfrentar una batalla cuesta arriba porque un presidente típicamente tiene autoridad amplia en la aplicación de la política de inmigración.