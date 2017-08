Duelo felino en el Volcán

*Tigres a retomar triunfo en Apertura 2017 ante Pumas.

*Lobos quiere volver a “aullar” cuando reciba al América.

*En duelo de desesperados, el campeón Chivas recibe a Puebla.

En busca de retomar el camino del triunfo, Tigres de la UANL recibirán este sábado a Pumas de la UNAM en un encuentro que se espera interesante, dado que ambos desean escalar posiciones dentro de la clasificación general del Torneo Apertura 2017.

Será a partir de las 19:00 horas en el estadio Universitario cuando se dispute ese encuentro correspondiente a la quinta jornada del presente certamen del futbol mexicano.

Los de la UANL lograron su único triunfo en la primera fecha frente al Puebla y luego tuvieron dos empates, mientras en la cuarta fecha cayeron ante los Tuzos del Pachuca, por lo cual ahora lucharán por regresar a la victoria.

Hasta el momento el equipo del técnico Ricardo “Tuca” Ferretti ha sumado cinco unidades que lo mantienen en la undécima posición de la tabla general y tratará de aprovechar su condición de local para ganar y avanzar en la clasificación.

Tigres tratará de aprovechar su poderío ofensivo, en el que resaltan elementos como el francés André-Pierre Gignac, el chileno Eduardo Vargas, el argentino Ismael Sosa, el ecuatoriano Enner Valencia, Javier Aquino, Jürgen Damm, entre otros, para superar al rival en turno.

Sin embargo, la tarea no será sencilla porque el conjunto del estratega Francisco Palencia buscará por adjudicarse las tres unidades y ligar su segundo triunfo.

El cuadro capitalino llegará a este compromiso precedido de la victoria lograda en la cuarta fecha sobre Lobos BUAP, equipo al que le quitó lo invicto dentro del Apertura 2017. Sin duda alguna, el delantero Nicolás Castillo será una de las principales “armas” de los Pumas con las que intentará hacer daño a los locales para adjudicarse las tres unidades para escalar en la tabla, en la que están en el noveno sitio con seis puntos.

Así, se vislumbra un atractivo cotejo entre estos dos equipos, que codician mantenerse en la pelea por colocarse dentro de los mejores ocho.

***En busca de reencontrarse con la victoria, el equipo de Lobos BUAP recibirá al América, que aspira a su cuatro triunfo en fila, cuando se vean las caras dentro de la quinta fecha del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La cancha del estadio Universitario BUAP será el escenario donde estos conjuntos se verán las caras a partir de las 17:00 horas, con Roberto García como el encargado de aplicar el reglamento.

El cuadro poblano viene de perder el invicto en la visita que realizó a Ciudad Universitaria, juego en el que ofrecieron sin duda su peor desempeño en el Máximo Circuito y les costó la derrota.

Rafael Puente sabe que necesita sumar en este cotejo y que mejor que sacar un triunfo frente a un rival de esta categoría, ya que sería un envión anímico muy importante que le permitiría seguir en esa complicada lucha que tiene por evitar el descenso.

Mientras que los “azulcremas” están en pleno ascenso, tras dejar muchas dudas en el partido por la Supercopa MX y de la fecha uno, ambos frente a Querétaro, en el que se veía muy lejos de un futbol óptimo.

El técnico Miguel Herrera, sin embargo, ha logrado enderezar el rumbo hasta el momento y suma ya tres triunfos en fila ante rivales de una exigencia considerable, sobre todo si se toma en cuenta que dos de sus tres victorias han sido fuera de casa.

Uno de los aspectos que tiene pendientes el “Piojo” es el de evitar las tarjetas rojas, ya que para este duelo no podrá contar con el defensa paraguayo Bruno Valdez, pero recupera al mediocampista argentino Guido Rodríguez.

Para este duelo, los de la “Angelópolis” llegan con siete unidades, mientras que las “Águilas” han rescatado nueve de los 12 puntos que han disputado.

***Luego de ser superado por Monterrey, el campeón Guadalajara necesita corregir varios aspectos para conseguir su primer triunfo frente a Puebla, que también quiere sumar, en partido de la fecha cinco del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Los tapatíos fueron exhibidos por Monterrey, duelo en el que sus dolencias futbolísticas quedaron claramente marcadas en todas las líneas, reflejo de que existe no solo un bajo nivel colectivo, sino también en lo individual.

Si el técnico argentino Matías Almeyda, quien verá este juego desde la tribuna, no quiere que su escuadra abdique la corona antes de tiempo, debe aprovechar este encuentro, que en teoría es a modo para salir con el triunfo. Los de la “Perla de Occidente”, que suma tres puntos, solo han logrado tres triunfos en los 10 más recientes partidos en los que ha sido local frente a su rival en turno, por tres derrotas y cinco empates.

Mientras que los de “La Franja” también han tenido un inicio poco alentador, sin triunfos y con un futbol que por momentos podría tenerlos en una mejor posición.

El técnico Rafael García sabe que una derrota en este cotejo le podría costar el puesto, de ahí la imperiosa necesidad de conseguir al menos el empate para seguir con su proyecto.

Los “Camoteros”, que solo suman dos puntos, solo presenta una victoria en los últimos 10 partidos en cualquier cancha ante los de Jalisco, por cinco derrotas y cuatro igualadas.

El estadio de Chivas será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo en punto de las 21:06 horas, con Roberto Ríos como el encargado de aplicar el reglamento.