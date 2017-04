Isabel Blancas

* Presenta candidata independiente propuesta

para abatir delincuencia y corrupción en Edoméx.

La candidata independiente a la gubernatura mexiquense, María Teresa Castell de Oro Palacio, dio a conocer que, de obtener el triunfo el próximo 4 de junio, creará el Registro Estatal para Personas con Problemas de Violencia, se instalarán alarmas satelitales en el transporte público y se garantizará atención inmediata para la mujeres en los centros de salud que existen en la entidad.

Lo anterior, durante su visita al municipio más grande del país, Ecatepec, donde presentó sus propuestas a jóvenes y mujeres principalmente, a quienes explicó que el Registro Estatal para Personas con Problemas de Violencia será público y en él aparecerán aquellas personas que cometan algún acto de agresión contra cualquier mujer u hombre.

“Este registro estará a la vista de los ciudadanos, para que podamos saber quién está cometiendo este tipo de actos, podemos estar durmiendo con el enemigo y no nos estamos dando cuenta. No solamente es aplicable para hombres, es aplicable también para mujeres, cualquier persona que esté cometiendo actos de violencia, pues está atentando contra la seguridad no sólo de una persona, sino de su familia y de toda la sociedad; entonces, se pretende que haya centros de salud emocional, donde esta gente pueda estar atendiéndose, con la posibilidad de que los podamos apoyar, pero sobre todo, darles atención”.

Teresa Castell explicó que para ello las víctimas tendrán que hacer la denuncia ante las instancias correspondientes, lo cual es uno de los principales problemas, que la población no tiene la cultura de denunciar.

Mencionó que a la par se instalarán Centros de Atención de Salud Emocional, con el objetivo de que puedan recibir un tratamiento psicológico para que dejen de cometer este tipo de conductas.

Comentó que la violencia que se enfrenta actualmente, no sólo en el Estado de México sino en el país, es producto de la falta de oportunidades laborales y de la carencia de estabilidad económica, por lo que es importante que el gobierno estatal trabaje en la generación de riqueza y en el empoderamiento económico de las familias; para ello, la candidata independiente propuso que en cada Ayuntamiento sea asignado un Asesor de Desarrollo Económico que acompañe a las mujeres principalmente, pero también a los jóvenes o a aquellos que quieran emprender un negocio, para que puedan concretarlo. De esta forma, la ciudadanía dejará de depender de los programas sociales, los cuales -dijo- sólo son una “fábrica de pobres”.

En materia de seguridad para las féminas, Castell de Oro se comprometió a instalar alarmas satelitales en el transporte público, para que, en caso de que se sufra un asalto, el conductor de la unidad pueda activarla y se atienda de inmediato la emergencia. Para lograrlo, indicó que el gobierno estatal contribuirá con el 50 por ciento del gasto que implica la adquisición del equipamiento y el otro 50 por ciento correrá a cargo de los transportistas.

Además, se instalarán alarmas vecinales y se creará una policía cibernética ciudadana, con la que la población pueda contribuir para denunciar cualquier acto delictivo cerca de su vivienda o en la calle, para que las policías locales actúen de inmediato y se logre la detención de los responsables.

En materia de salud, Teresa Castell se comprometió a dotar de atención médica inmediata a este sector en los centros de salud que hay en la entidad; además, garantizó que habrá el abasto suficiente de medicamentos en las clínicas de salud, para que las mujeres puedan llevar su tratamiento de forma correcta.

“El tema de la violencia de género es un tema que tenemos que tratar de inmediato, pues no podemos decir que no está pasando nada, al contrario, tenemos un crecimiento exponencial de estos casos. Las acciones que se han tomado no están funcionado, esto está rebasando a las autoridades, pues la comunicación ha sido mala, ya que no es el tema de empoderarnos, sino de darle valor a las mujeres”.