El Valle de México sigue afectado por altos niveles de contaminación; esta mañana las zonas con mala calidad del aire son el municipio de Ecatepec en el Estado de México y la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, con 114 y 101 puntos de partículas suspendidas (PM10), respectivamente.

En el último reporte del Sistema d Monitoreo Atmosférico se detalla que el Estado de México es regular en Tlalnepantla, con 97 unidades de ese contaminante; Coacalco, con 94; Naucalpan, con 90; y Atizapán, con 80.

En la Ciudad de México están es esa misma condición Tláhuac, con 91; Venustiano Carranza, con 88; Benito Juárez, con 83; Miguel Hidalgo, con 74; Cuajimalpa; con 71; Iztacalco, con 65; Cuauhtémoc, con 61; y Tlalpan, con 57.

Debido a las condiciones ambientales, se recomienda que niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico de la calidad del aire, las condiciones atmosféricas para el sábado serán desfavorables, por lo que mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México.

Po ello, no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo aquellos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Tampoco los que tienen holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación non y los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Se suman todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Tampoco podrán circular todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación non.