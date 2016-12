Edomex de luto

* Tragedia por explosión en mercado de pirotecnia, más de 70 heridos.

* Ejército, Marina y estatal atienden desde ayer emergencia: Eruviel Ávila.

Tras la explosión masiva de juegos pirotécnicos en un mercado de Tultepec,el gobernador Eruviel Ávila Villegas reportó de manera oficial un saldo total de 29 personas muertas y 72 lesionados, en su mayoría de gravedad, por lo que sentenció que se buscará a los presuntos responsables, pero exigió que el lamentable siniestro no sea usado con tintes políticos, caso que ya fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), por estar involucrado explosivos, considerados en Ley de Arrmas y Fuegos Explosivos.

Sin embargo, cifras de la dirección de Protección civil del ayuntamiento de extracción de la Revolución Democrática (PRD) reportaron de una cifra extraoficial de 37 decesos, esto hasta el cierre de la edición de este rotativo.

Luego de hacer un recorrido por el mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito, Tultepec, con autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario mexiquense, Ávila Villegas lamentó que la entidad se encuentra de luto por el inesperado siniestro, aunque garantizó que para su administración será una prioridad atender a los 72 sobrevivientes.

“Quiero participarles que hasta éste momento hemos lamentablemente 26 personas que fallecieron en el lugar, aquí en este lugar, tres personas más que murieron en hospitales donde estaban siendo atendidas, es decir, sumarían 29 personas que han perdido la vida, externamos nuestro respectivo pésame las familias de estas personas”, lamentó.

El Ejecutivo estatal demandó que la explosión inesperada;que tomó notoriedad a nivel intencional, no sea retomada con tintes políticos, pues la prioridad es atender a las víctimas, por lo que también anunció que apoyarán a los productos y artesanos de la región involucrados en los hechos para que no tengan alguna pérdida económica.

“El presidente municipal, su servidor somos de partidos políticos diferentes y no se vale, no sé valdría que alguien trate de abusar del dolor ajeno con fines políticos, aquí estamos instituciones, la presidencia municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, por favor aquellos que usan este tipo de coyunturas con fines políticos no medren de las familias que perdieron a sus seres queridos y no medren de la salud de quienes están en este momento tratando de salvar la vida”, dijo.

Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez adelantó que la PGR será la encarga de investigar y esclarecer los hechos, al estar involucrados explosivos, aunque aseguró que coadyuvaran en las indagatorios.

En su facultad de competencia , aseguró que instalarán módulos para dar a conocer, a partir de necropsia, la identidad de las 29 víctimas.