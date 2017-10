Edomex, segundo lugar en venta de autos

POR Guillermo GUADARRAMA

La presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) en el Estado de México, María de los Angeles Arriaga de Quiróz, comentó que esta entidad es la que mayor parque vehicular tiene, ocupa el segundo lugar en la venta de autos, perp tambien es donde mayor robo se tiene en unidades de tipo utilitario o de transporte.

Ante el desafortunado panorama que enfrenta la población, de fraudes y riesgo en la adquisición de autos usados, el sector automotriz realiza un esfuerzo mayor para permitir el acceso a líneas de financiamiento, garantía, pero sobre todo certeza legal en unidades seminuevas.

Por ello se busca abatir la venta de particular a particular en sitios donde no se tienen todas las garantías, como seguro o registros de no robo o siniestralidad, indicó la dirigente empresarial.

En conferencia de prensa, anunció que los días 11 y 12 de noviembre se realizará la “Gran Feria de Autos Seminuevos” en una plaza comercial de Toluca, con la cual, además de dar certeza a los compradores, se busca reforzar el crecimiento de este sector que en los últimos siete años tuvo crecimiento de sus ventas en un 11.5 por ciento.

Resaltó que para este año, la situación económica hace más difícil el panorama para el sector, que no prevé un crecimiento de dos dígitos, estimándose para el cierre de año a nivel nacional la venta de 1 millón 55 mil unidades, de las cuales 200 mil corresponderán al Estado de México.

La presidenta estatal de la AMDA, precisó que el ingreso de unidades ilegales al país se ha reducido de manera significativa ya que mientras en 2009 fueron 1 millón, en el presente año suman 76 mil.

Ahora dijo el esfuerzo es que quien adquiera un auto seminuevo tenga la certeza de la autoridad de que no tiene reporte de robo o siniestralidad, la garantía extendida y financiamiento que sólo se puede tener al adquirirlo en agencia y que también contribuye al esfuerzo del sector por sacar de la circulación unidades ostensiblemente contaminantes, contribuir a la movilidad y mejora del medio ambiente, pero además dar la certeza jurídica a la población en la adquisición de su unidad.