Eduardo Ávila brinda dorada actuación

* El mexicano se cuelga el oro en judo

categoría menor a los 81 kilos.

Río de Janeiro.- El mexicano Eduardo Ávila brindó una actuación de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y se mostró contento por dar a su país otra medalla, la tercera en su palmarés en este tipo de justas, tras vencer al coreano Jungmin Lee.

“Es la tercera medalla en Juegos Paralímpicos lo que significa mucho trabajo, muchos tropiezos, derrotas, lesiones, he aprendido mucho en estos cuatro años”, afirmó el competidor.

Añadió que esto significa el resultado de un intenso trabajo en equipo y además de haber superado las lesiones que lo aquejaron en este tiempo, “estoy agradecido por el cambio que me dio el judo en mi vida y por poner a mi país en lo más alto”.

De esta manera, el judoca sumó su tercera presea que suma al oro en Beijing 2008 y al bronce en Londres 2012.

“Cuando terminó la semifinal pensé que ya no podría competir la final porque me lesioné la pierna, tuve un desgarre, afortunadamente me ayudó nuestra fisiatra y nuestro doctor, me dieron terapia en las dos horas que tuve de receso”, destacó.

Sostuvo que al final no creia estar en la lucha por el título porque debía recuperarse y desde luego pasar el duelo ante el coreano, un rival fuerte que jamás dejó de pelear por el oro.

“Honestamente no creí ganar la final, pero también recibí apoyo de mi psicóloga y hasta el último momento no abandoné, lo disfruté mucho”, expuso.

Destacó que su regreso al primer lugar del medallero es un aliciente, ya que “en Londres tuve una lesión en hombro que me bajó hasta el bronce y aprendí, es extraño, me siento muy bien otra vez, por demostrar que México está de nuevo en lo más alto”.

Ávila dio a México la segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 tras la conseguida la vispera por la tabasqueña María de los Ángles Ortiz en lanzamiento de bala.

“Fueron cuatro años muy pesados, en el 2013 estuve a punto de dejar el deporte por una fractura bastante grave de esternón, pasé por lesiones, frustraciones, pero también por victorias, triunfos, el deporte me ha dado lo mejor que tengo en la vida, estos cuatro años valieron la pena”, dijo.