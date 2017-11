Ejidatarios piden se detenga obra del Tren Interurbano

POR Guillermo GUADARRAMA

Nuevamente, decenas de habitantes del Barrio de Tepexoyuca, en el municipio de Ocoyoacac se manifestaron en la carretera México-Toluca, cerrando la vialidad con rumbo a la Ciudad de México, para exigir que se detenga la construcción del Tren Interurbano hasta que se cumplan con los pagos correspondientes por el uso de sus tierras para esta obra.

Aseguraron que hasta el momento no hay un acuerdo por el costo de las hectáreas a ocupar por lo que hasta que no se tenga un monto que beneficie a ambos lados, no se podrá continuar con la obra.

Los manifestantes bloquearon dos de los tres carriles del kilómetro 37, afectando el tránsito vehicular por alrededor de una hora, argumentando que pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó 300 millones de pesos por 32 hectáreas que de forma fraudulenta se acreditaron como propietarios ejidatarios de San Jerónimo Acazulco

“Este territorio pertenece a una comunidad ancestral que es de Tepexoyucan que datan desde antes de la conquista española y pues a raíz de la construcción del tren, vienen a afectar más nuestro territorio”, comentó el representante indígena de esta comunidad, Fráncico Montes Juárez.