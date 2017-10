El Diablo sale “airoso” de Pachuca

* Toluca rescata valioso empate en juego pendiente de Liga MX.

Pachuca.- Tuzos de Pachuca y Diablos Rojos de Toluca se repartieron unidades en su empate a dos goles en juego de la fecha 10 (pendiente) del torneo Apertura 2017 de la Liga MX, que tuvo lugar en la cancha del estadio Hidalgo.

Por Pachuca marcó al 48 José Joaquín Martínez y al 57 lo hizo Víctor Alfonso Guzmán; en tanto que por Toluca marcaron al 23, Fernando Uribe y al 74 Rodrigo Salinas. De esta manera, Pachuca llegó a 14 unidades y Toluca sumó 23 puntos. Toluca marcó su ritmo desde el inicio con el afán de romper con el esquema local y hacer su juego en busca de los primeros goles. Mientras que Pachuca se vio forzado a irse al frente con algunas variantes y sobre todo con el japonés Keisuke Honda.

En los primeros minutos, el cuadro visitante buscó las llegadas, se adentró en la cancha para seguir con su objetivo de seguir entre los aspirantes a la zona de calificación.

Al minuto 23, Toluca se fue al frente en el marcador con Fernando Uribe, quien no dudo en mandar su disparo ante la salida de Alfonso Blanco. Un primer tiempo con un Toluca más ofensivo, la velocidad de su medio campo fue arma letal para el conjunto local, que poco pudo hacer en su afán por salir con mejor claridad.

Para el complemento, el cuadro de Diego Alonso se vio mejor. Tanto Honda como Jonathan Urretaviscaya y Edson Puch, quienes no dudaron en irse con mejor iniciativa al frente.

Así que al 48 de tiempo corrido, José Joaquín Martínez remató dentro del área, tras un potente disparo del asiático Honda y que el arquero mexiquense no pudo controlar.

El buen accionar del cuadro local comenzó a verse en la cancha. Honda fue el hombre que marcó la diferencia en el medio campo y poco a poco logró llegar mejor a la meta rival.

Por lo que al 57, Pachuca logró dar la vuelta al marcador. Víctor Alfonso Guzmán marcó el segundo.

Pachuca forzó su juego porque aún tiene aspiraciones de estar en la calificación, por eso su misión era ganar el partido. Un descuido dio a Toluca el empate vía Rodrigo Salinas, quien bajo el esférico dentro del área al minuto 74.

El juego se volvió intenso, los dos cuadros se fueron con todo en busca de la victoria. Pero Pachuca se vio en la necesidad de mejorar por la relevancia del mismo, pero no logró el objetivo y cada vez más está lejos su pase a la liguilla.

Los amonestados fueron Efraín Velarde, Antonio Ríos y Pablo Barrientos (luego expulsado al 83) de Toluca.

Alineaciones:

Pachuca: Alfonso Blanco, Emmanuel García, José Martínez, Óscar Murillo, Robert Herrera, Keisuke Honda, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Jorge Hernández (Germán Ezequiel Cano, 80), Jonathan Urretaviscaya y Edson Puch. DT: Diego Alonso.

Toluca: Luis García, Efraín Velarde, Santiago García, Osvaldo González, Rodrigo Salinas, Jesús Méndez, Pablo Barrientos, Ernesto Vega, Fernando Uribe (Carlos Esquivel, 78), Pedro Canelo y Antonio Ríos (Juan Felipe Delgadillo, 59). DT: Hernán Cristante.