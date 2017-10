El ejercicio es mi hobbie y mi pasión: Claudia Molina

*La experta en fitness promueve su segundo libro “Cuerpazo para siempre.

Mi método para transformar tu figura en un cuerpo de infarto”.

Los Ángeles.- La especialista en nutrición y fitness, Claudia Molina, de nacionalidad colombiana, reveló que el asistir a un gimnasio “me cambió la vida de forma radical”.

Originaria de Medellín, Colombia, Molina estudió modelaje y la carrera de periodismo, pero su vida se transformó cuando al llegar a Miami, Florida, y al no tener trabajo optó por inscribirse en un gimnasio.

“Sin planearlo esa fue una decisión clave en esta etapa de mi vida, porque ahí conocí a un productor de Univisión que me invitó a trabajar en la cadena”, declaró en charla con Notimex.

Con esa invitación hace 17 años Molina llegó a trabajar a Sábado Gigante, después con República Deportiva, fue parte de la preparación física de las integrantes de Nuestra Belleza Latina y tiene un segmento en Despierta América.

Ahora Molina está promoviendo su segundo libro “Cuerpazo para siempre. Mi método para transformar tu figura en un cuerpo de infarto”.

“Siempre he tenido una cultura de hacer ejercicio, es mi hobbie y mi pasión, así que la gente me ha reconocido como cuido mi cuerpo y me han buscado para darles consejos”, contó. “Esta publicación va dirigida a todas las personas porque les puedo dar las herramientas para que logren esa figura y mantenerla para siempre”, resaltó.

“A las mujeres que he asesorado han descubierto que la edad no es una limitación y que se puede lograr con disciplina, con alimentación saludable a través de nuevos hábitos alimenticios y ejercicio constante”, dijo.

Molina lanzó primero el libro “Jugosa y fit” que se convirtió en un best seller al vender más de 100 mil ejemplares en Estados Unidos, un logro que no es fácil de conseguir en este mercado para un libro en español.

“El cuerpo perfecto es muy subjetivo, conozco muchos hombres que les gustan altas y delgadas, y hay otros les gusta una carretera llena de curvas, por eso es muy subjetivo aunque hay parámetros de belleza”, aceptó.

“Con mi libro lo que consigo es la simetría a nivel de fitness de hombro, cintura y cadera para una simetría de cuerpo perfecto”, resaltó.