El que se enoja pierde, dice Zepeda a AMLO

POR Guadalupe de la Cruz

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno mexiquense dijo quiero dejar en claro que un ganador ni declina ni abandona, y yo soy un ganador; no vamos a declinar, le mando un mensaje a Andrés Manuel López Obrador “el que se enoja pierde”.

Lo anterior durante su gira en el municipio de Chimalhuacán y para dejar en claro sobre las especulaciones que se han tornado en cuanto a la conferencia realizada entre el PRD y el PAN en la Ciudad de México, asimismo le comento “te invito a que te serenes, ya no veas tantas encuestas y no te pongas nervioso, porque puede ser aquel que se enoja tiene una mayor posibilidad de no razonar bien, el enojo es mal consejero”.

De igual forma el abanderado perredista agradeció a AMLO que lo comparara con Heberto Castillo, pues dijo es un honor para él, porque ha sido una buena influencia para su persona, pero Ni Delfina es Cuauhtémoc Cárdenas, ni AMLO es Benito Juárez.

Por lo que estoy seguro, mencionó que ganaremos las elecciones del próximo 4 de junio, con lo que le regresare la seguridad a los mexiquenses y trabajaremos para todos los sectores de la población, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, niños y adolescentes, pero sobre todo para regresar la seguridad porque eso es mí mero mole.

Asimismo solicitó a la población del municipio de Chimalhuacán que durante las próximas dos semanas, las cuales, son las que le quedan a la campaña hagan un esfuerzo para poder ganar la contienda electoral, que reflexionen el voto y sepan que el PRD es la mejor opción, “yo me vengo a morir en la raya por ustedes”.

No les voy a fallar, dijo, quiero que toquen puertas diciendo que soy la mejor opción, que estoy capacitado para gobernar la entidad mexiquense, estamos a nada de estar en la contienda electoral, por lo que necesito que sean mi representante de casilla, para cuidar el voto y poder ser el gobernador de los mexiquenses.