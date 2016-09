Elección sin focos rojos

* Clima de inseguridad y proceso electoral de gobernador son cosas distanciadas: Manzur.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A unas cuentas horas de que inicie formalmente el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con los trabajos para organizar, desarrollar, vigilar y calificar el proceso electoral para gobernador, el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, descartó que el tema de inseguridad que se vive en ocho municipios y en otras partes de la entidad vaya a entorpecer la contienda que concluirá el 4 de junio del 2017.

Lo anterior luego de que se anunció la militarización de ocho demarcaciones del Valle de México a través de las Bases de Operación Mixtas (BOM), al estar dentro de las 50 ciudades más violentas, al concentrar el 42 por ciento de los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

El encargado de la política interna de la entidad, Manzur Quiroga, negó que la militarización de los municipios y aplicación de otros esquemas de vigilancia vayan a generar problemas en el inicio de la elección.

Aclaró que el aumento de 40 a 48 BOM en la entidad y los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Tultitlán, Neza y Valle de Chalco se trata de un plan nacional y no estatal.

“En el tema del proceso electoral, son dos caminos distintos, esto es un asunto que se está atendiendo a nivel nacional, en donde hay municipios donde acaba de haber elecciones, acaban de pasar en junio en algunos otros estados, nada tiene que ver una cosa con la otra”, defendió.

Por su parte, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) también han descartado que existan focos rojos o problemas de inseguridad, que vayan a entorpecer el proceso para gobernador en la entidad.

No obstante, argumentaron que ambos organismos trabajan de la mano con las instancias de seguridad y justicia mexiquenses para conocer un posible mapa de riesgo en la entidad.

“No tenemos identificada alguna zona del estado donde las actividades del instituto no se puedan desarrollar, creemos que vamos a poder instalar nuestras 45 justas y van a poder operar. El personal, en su momento el INE podrá hacerlo en el campo como lo hizo en el 2015”, declaró.