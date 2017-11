Elecciones de 2018 serán un desafío histórico: INE

* Lorenzo Córdova señala que el instituto está a la altura del reto.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está a la altura del reto de organizar el proceso electoral más grande de la historia en 2018 y contribuir con ello al fortalecimiento de la democracia, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Al inaugurar el Taller Nacional de Facilitadores en Innovación, Estrategia CAE 2017-2018, aseguró que hay fortaleza institucional y la capacidad del Servicio Profesional Electoral, por lo que “luego de 30 años las elecciones ya no son un problema en el país”.

Expuso que las elecciones de 2018 serán un desafío histórico, pues ningún otro órgano del Estado realiza un trabajo de campo tan extenso.

“Vamos a una elección general en donde tendremos que insacular el 13 por ciento de la Lista Nominal; se necesitará el número más alto en la historia de funcionarios de casillas: 1.4 millones de ciudadanos que el próximo 1 de julio recibirán el voto de sus vecinos, los contarán y entregarán en sus consejos distritales”, subrayó.

En comparación con 2015, agregó, “serán 200 mil ciudadanos más, entre propietarios y suplentes, que deberán estar dispuestos a llevar a cabo la elección más grande de la historia”.

De acuerdo con un comunicado, ante consejeras y consejeros electorales, Córdova Vianello mencionó dos de las innovaciones que tendrá la estrategia de capacitación electoral que instrumentará el INE.

El uso de la tecnología será intensivo, por lo que una aplicación móvil (APP), permitirá a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) reportar en tiempo real; a los consejos distritales realizar un trabajo de supervisión mucho más amplio y, por otro lado, el Consejo General del INE replanteó las rutas que deberán cubrir con la idea de lograr un despliegue territorial más eficaz, explicó.

Reconoció que no será la primera vez que la institución se enfrenta a contextos adversos, pero agregó que “a lo largo de 27 años ha enfrentado todos los desafíos” y hoy se puede afirmar que “las elecciones ya no son un problema” y que el INE “está a la altura del reto que se nos viene enfrente”.

Por su lado la consejera Dania Ravel indicó que para el proceso electoral del 2018 el INE tiene el reto de convocar a más de 80 millones de mexicanos para ejercer su derecho al voto y garantizar la integración de Mesas Directivas de Casilla con 156 mil casillas electorales, y la instalación de casillas únicas en 30 estados.

“Para lograrlo -añadió- más de un millón 400 mil ciudadanos deben recibir y contar el voto de sus vecinos y para ello el INE deberá visitar al 13 por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y contratar un ejército de capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales”.

El consejero Marco Antonio Baños mencionó que el antes IFE y hoy INE organizará el décimo proceso electoral con un modelo más complejo y con la diferencia de que se cuenta con un Servicio Profesional Electoral, que es la principal herramienta de la eficacia operativa y técnica del Instituto.