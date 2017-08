Emociona a Irina Baeva enfrentarse a nuevos retos

*Confía que aprenderá

mucho de su personaje

en “Me declaro culpable”.

México.- Por primera vez Irina Baeva interpretará a una mujer que no tiene mucho carácter ni fuerza de voluntad y se deja manipular por su madre, en la nueva telenovela que protagoniza “Me declaro culpable”, de Angelli Nesma, que este lunes arrancó grabaciones en Televisa San Ángel. En entrevista con Notimex, Baeva dijo que está emocionada por enfrentarse a nuevos proyectos, ya que trabajará con nueva producción, tras haber hecho “Pasión y poder” y “Vino el amor” con el realizador José Alberto Castro. Ese nuevo personaje, dijo, cuenta con muchos miedos y todo el tiempo está con un conflicto psicológico muy fuerte, ya que se interpondrán muchas situaciones en su camino, a cargo de los villanos.

“Natalia vivirá problemas tanto familiares, como personales, estará muy enamorada, y aunque por el momento no me identifico con ella estoy segura que aprenderé mucho de este proyecto”, dijo.

Sobre el tema de la eutanasia, que se tratará en el melodrama, opinó que es una decisión complicada. “Quiénes somos los seres humanos para quitar la vida a otro ser humano, tendría que vivirlo muy de cerca para tomar una elección así”. De igual forma, indicó que siempre ha sentido una gran responsabilidad frente a la pantalla, lo que hace que dé lo mejor de sí desde que interpretó su primer personaje en 20 capítulos de “Muchacha italiana viene a casarse” a la fecha.