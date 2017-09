En caso de caída de ceniza, protege nariz y boca

Ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl en poblaciones del Estado de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomendó a la población proteger nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca y limpiar ojos y garganta con agua.

También sugirió utilizar lentes de armazón y evitar el contacto, a fin de reducir la irritación ocular, tapar tinacos y otros depósitos de agua, para que no se ensucien; cubrir coladeras de patios y azoteas, para que no se obstruya el drenaje, así como aparatos, equipos y automóviles, a fin de que no se deterioren o rayen.

En el caso de techos de lámina, cartón, triplay, lona y materiales parecidos, se recomienda quitar continuamente las cenizas para evitar su acumulación.

Actualmente, el volcán Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, durante la cual hay un incremento de actividad y se presentan diversos fenómenos, como ligera caída de ceniza en áreas cercanas.