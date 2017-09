En dos años “desperté al gigante”: Almeyda

*El técnico de las Chivas señala que las

críticas las cambió por elogios y títulos.

Guadalajara,.- El técnico del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, recordó las críticas que recibió cuando llegó al club hace dos años, mismas que ha cambiado por elogios gracias a la conquista de cuatro títulos tras “despertar al gigante”.

“Hemos ganado cuatro títulos en dos años y hemos llegado a seis finales, entonces nuestra palabra ha sido creíble, pero con hechos. Recuerdo el primer día que me presenté en el estadio y dije que venía a despertar a un gigante; en dos años lo despertamos”, dijo.

Fue en septiembre de 2015 cuando Matías llegó a México para tomar las riendas del “Rebaño Sagrado”, aunque de inicio sufrió por los comentarios negativos, “nunca olvidaré la primera semana, fue dolorosa para mis compañeros, familia y para mí, todos los mensajes eran negativos”.

El “Pelado” mencionó en rueda de prensa que esas críticas las cambió, “hemos conseguido cosas, nos permite seguir soñando y lograr más, además de resaltar el ambiente que ahora se vive en Verde Valle.

“Entrar y ver vida, mucho verde, obra en crecimiento, hay mucha juventud, estudios, diálogo con la gente que trabaja acá, para mí es lo mismo el mejor jugador que el primer jardinero que hace la cancha”, comentó.

Finalmente, aseveró que es en dicho sitio donde le gustaría estar por mucho tiempo, confiado de que llegarán más logros de la mano de todos sus pupilos, “somos ambiciosos y queremos seguir por más”.

“Entro a Verde Valle con una alegría enorme y me voy igual, trabajo en lo que me gusta, estoy en un lugar único para mí, en el lugar que quiero estar”, expresó.