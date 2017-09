En pie el Raiders vs Patriotas

México.- El juego que sostendrán Raiders de Oakland contra Patriotas de Nueva Inglaterra, el próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca sigue sin cambios, informó Joe Lockhart, vicepresidente ejecutivo de Comunicación de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL por sus siglas en inglés).

“Hicieron una inspección al Estadio Azteca y en este punto no creo que hayan encontrado ningún daño significativo, pero seguimos hablando con el gobierno mexicano y las autoridades locales en la Ciudad de México, para tratar de entender cómo podemos ayudar en esta terrible situación causada por el terremoto”, dijo. El pasado martes 19 de septiembre, la Ciudad de México sufrió un sismo de 7.1 grados que provocó derrumbes y víctimas mortales, por lo que la NFL espera informes, “saber qué problemas son planteados por el juego que está programado para noviembre. No hay decisiones sobre cualquier cambio en nuestros planes, pero continuamos con las conversaciones”, dijo.

Lockhart agregó, “hay otros asuntos en la Ciudad de México, además del estadio. El punto importante para nosotros es asegurarnos de que lo hagamos en coordinación con el gobierno mexicano y que el juego no cause problemas secundarios para ellos y su habilidad para pasar de la fase de rescate a la de reconstrucción. Desconozco para cuándo se puede actualizar este asunto, porque las conversaciones continúan”.

En otro tema, Joe Lockhart mencionó que el partido que sostuvieron la víspera 49ers de San Francisco contra Carneros de Los Ángeles, fue el de mayor puntuación en la historia del jueves Night Football.