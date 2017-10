En Toluca continúa limpieza de panteones

Para Matilde Arriaga, acudir al panteón en estas fechas le provoca nostalgia “desde hace ocho años, vengo en estos días para limpiar la tumba de mi esposo, con quien fui muy feliz y tuve dos hijos. No es un lugar al que nos dé gusto venir, a mí me da un poco de tristeza, pero para allá vamos todos. Esta ocasión me llevé una grata sorpresa, al ver que están haciendo limpieza y retirando la basura, lo que es bueno, especialmente porque en dos semanas es Día de Muertos y así lucirá muy bonito el cementerio”, expresó durante su visita al cementerio de San Lorenzo Tepaltitlán.

En este y otros panteones, el gobierno municipal de Toluca continúa las labores de limpieza y rehabilitación, en los últimos días, se han retirado más de 90 toneladas de basura, con el apoyo de retroexcavadoras y camiones de volteo, de los camposantos de San Mateo Oxtotitlán, Santiago Tlaxomulco, Calixtlahuaca, San Lorenzo Tepaltitlán y Tecaxic.

De igual manera, la Dirección de Servicios Públicos dio a conocer que continúan las tareas de mantenimiento en el Panteón General “La Soledad” y en el Cementerio Municipal, trabajos a los que se suma personal del Departamento de Parques y Jardines.

Entre las labores se realiza poda de césped y árboles, retiro y aplicación de pintura en fachada, cultivo de árboles, retiro de pasto seco y ramas a fin de dejar al cien por ciento limpio el lugar, así como el lavado de mausoleos y lápidas.