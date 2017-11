Entrega A. Barrón alarmas vecinales

*Más de 5 mil habitantes beneficiados en la colonia

Benito Juárez, de la zona sur del municipio.

Tultitlán, Méx.- Preocupado por salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los tultitlenses, el presidente municipal, Adán Barrón, en compañía de autoridades municipales y vecinos, llevó a cabo la primera entrega de alarmas vecinales en la colonia Benito Juárez, en la zona sur del municipio.

El alcalde comentó que «al inicio de la administración me comprometí con un tema muy difícil: mejorar la seguridad, es un tema muy complejo para todas las administraciones, pero no hay nada como trabajar de la mano con la gente, haciendo un equipo gobierno-ciudadanía, en una dinámica en la que ustedes sean una extensión del ayuntamiento y nos ayuden a denunciar cualquier acto delictivo».

De igual manera hizo un reconocimiento al personal que trabaja de la mano y sobre todo al gobernador por la estrategia que se ha tenido con seguridad pública del municipio, quien a pesar de su reciente gestión está fortaleciendo los lazos de comunicación y apoyo para las situaciones difíciles que se han presentado no sólo en el municipio de Tultitlán, sino en todo el estado.

«Tultitlán también tiene situaciones difíciles y no hay mayor congruencia que apoyarnos gobierno-ciudadanía para trabajar de la mano», señaló que los que se preocupan por estar bien y vivir bien son la gran mayoría.

A nombre de los vecinos de la colonia, Ricardo Méndez agradeció al edil por su gran apoyo, «para mí es un gusto darle las gracias a mi presidente municipal por el apoyo que nos brindó para poder obtener estas alarmas vecinales. Nosotros no nos equivocamos al apoyar a una gran hombre, al maestro Adán Barrón Elizalde, quien en campaña, aquí en este mismo punto, dijo que su preocupación era la seguridad y acudimos al ayuntamiento para trabajar de la mano para lograr nuestra seguridad, muchas gracias por tu valioso apoyo».

Finalmente, el edil mencionó que el programa de alarmas vecinales se pretende extender a otros puntos del municipio, mientras tanto hoy se beneficia a las colonias de Benito Juárez de la zona sur del municipio y pronto estaremos entregando en más colonias porque los tultitlenses merecemos vivir en un municipio de calidad.