Entristece a Bárbara Padilla la partida de su maestro

* Al expresar sus condolencias por la muerte de

“El Divo de Juárez”, la soprano agradeció a Dios la fortuna

de haberle concedido la amistad del cantautor.

México.- La soprano Bárbara Padilla, quien recientemente participó en la gira de conciertos de Juan Gabriel, expresó sus condolencias por su muerte.

El “Divo de Juárez” apoyó la carrera de la intérprete, incluso compuso el tema “No tengas miedo” especialmente para ella, quien lo cantó durante los conciertos a los que fue invitada.

“Mi adorado maestro, en mi corazón existe un gozo enorme por el gran regalo que Dios me dio concediéndome su amistad, ardo en amor y agradecimiento hacia un artista y ser humano maravilloso”, expresó mediante un comunicado.

La artista, quien quedó en el segundo lugar del “reality” “America´s Got Talent”, mencionó estar agradecida por las palabras plasmadas en la mencionada pieza musical, que considera es un regalo invaluable que la acerca a él cada vez que la canta.

“El dolor de decir adiós es indescriptible, cómo me hubiera gustado verle muchas veces más, pero ya no será posible, ahora, como me decía usted en sus correos, con esa forma de poeta que le caracteriza, nos veremos sólo con los ojos del corazón”, aseveró.

Asimismo explicó que guardará los momentos que compartió con él sobre el entarimado, en el estudio de grabación, sentados en la mesa compartiendo alimentos y caminando por el jardín.