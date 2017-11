EPN critica “bullying” a instituciones de seguridad

*Llama a la sociedad a que así como demandan, estén dispuestos a dar y a reconocer cuando

hay una buena actuación de las autoridades en el combate a la inseguridad.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que hoy hay más voces que vienen de la sociedad civil que condenan y critican el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano, que aquellas que reconocen la tarea de las autoridades en el combate a la inseguridad.

Durante la clausura del sexto foro nacional “Causas por la seguridad, ciudadanos + policías”, el mandatario criticó que no se reconozcan las tareas que realizan las corporaciones de seguridad pública y las fuerzas armadas.

En este contexto, Peña Nieto subrayó que no ha concluido el trabajo que su gobierno tiene por hacer, y asume de manera plena su responsabilidad para actuar en favor de la seguridad de México.

Añadió que su administración continuará trabajando con las organizaciones de la sociedad civil “y estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto y cerraremos con buenos números el último año”.

No obstante, consideró que “lamentablemente a veces escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del estado mexicano”.

En lo que dijo, también es una crítica y no un regaño para las asociaciones civiles, dijo que “queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días pretendemos desmoronar, descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas”.

Agregó que se escuchan las voces que con valentía son críticas a los esfuerzos vagos e ineficaces en el combate a la inseguridad, pero “muy pocas voces escuchamos cuando hay algo digno que reconocer en las tareas de seguridad pública y las fuerzas armadas, que tiene que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor y absoluto respeto a los derechos humanos”

En el acto, efectuado en Alcázar del Castillo de Chapultepec, el presidente Peña Nieto recalcó que cuando se pone en duda lo que han hecho los integrantes de diversas corporaciones, “nadie sale a defenderlos, nadie habla, respalda ni apoya la buena actuación de los policías, los dejamos solos, los abandonamos”.

En este sentido, indicó que cuando hacen bien su trabajo, resulta malo y cuando no lo hacen y lo hacen mal, terminan fustigados o incluso enfrentando procesos ante la justicia.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, Peña Nieto consideró que “pareciera que estamos caminando, llevando a nuestras corporaciones policiacas y a nuestras fuerzas armadas a que la inacción sea la mejor forma de actuar”.

El Ejecutivo federal reconoció el trabajo crítico de la sociedad civil para señalar los pendientes en materia de seguridad, pero los llamó a que, así como demandan, estén dispuestos a dar y a reconocer cuando hay una buena actuación de las instituciones.

Reconoció que las veces que ha asistido a este foro “no acudo a que se endulce el oído del presidente de la República, sé que vendré invariablemente a escuchar la voz crítica de la sociedad civil y de las organizaciones aquí representadas”. El mandatario señaló que todavía hay tareas pendientes, como la aprobación en el Congreso de la ley de seguridad interior, que a las Fuerzas Armadas se les dé un marco jurídico más robusto y aclaró que no se trata de militarizar al país, pero sí de reconocer que las corporaciones policiacas locales aún tienen deficiencias.

También criticó que no se haya aprobado la legislación para crear el mando único policial en todas las entidades, tema analizado incluso desde antes que asumiera la presidencia y no se ha podido concretar.