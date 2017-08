Éric del Castillo desea que su hija Kate encuentre el amor

*Dice estar orgulloso de que la actriz tenga su día en la ciudad de Los Ángeles.

México.- El actor Éric del Castillo dijo estar orgulloso de los logros de su hija Kate y más ahora que ella tiene su día en la ciudad de Los Ángeles, pero admitió que lo único que le preocupa es que sus hijas no hayan encontrado el amor.

El pasado 15 de agosto fue declarado Día de Kate del Castillo por la alcaldía de Los Ángeles, debido al activismo social, su compromiso con el cuidado animal, así como la ayuda que brinda a sus connacionales mexicanos en Estados Unidos.

“Estoy feliz del rumbo que ha tomado la carrera de Kate y me siento orgulloso y por supuesto que ya hablé con ella”, afirmó el actor, quien insistió que por el momento la actriz no visitará México por sus múltiples compromisos de trabajo.

“Ella está bien y todo por allá va por buen camino”, añadió el histrión, quien recordó varias cosas gratas durante la grabación de la boda de los protagonistas de la telenovela “Mi marido tiene familia”, hecho que lo hizo pensar que le gustaría que sus hijas Verónica y Kate se volvieran a casar.

“Sí me encantaría que se casaran y me gustaría que tuvieran una pareja sentimental para que no se queden solas en este mundo cuando ya no estemos”, mencionó Del Castillo, quien manifestó que aun cuando no ve a sus hijas tristes, para él sería una tranquilidad que encontraran el amor.

“Soy padre, me preocupo por ellas y claro que me gustaría llevarlas al altar, aunque ya lo he hecho varias veces”, aseguró sonriente el actor, quien ha dejado huella en cine, teatro y televisión.

Respecto a su participación especial en la telenovela “Mi marido tiene familia”, explicó que está feliz de haberse sumado a esta producción, aunque sea en la recta final de la historia. “Yo soy el padre de ‘Julieta’ (Zuria Vega) en esta divertida trama, en la que pronto se resolverán algunos temas que habían quedado pendientes entre ellos.

“Estoy muy contento también porque esta producción me ha permitido conocer gente joven y enriquecerme de su alegría y entusiasmo”, apuntó Del Castillo, quien aceptó intervenir en la historia porque exalta las tradiciones del país.

“Hay que fomentar este tipo de historias siempre, tenemos mucho que mostrarle al mundo de lo que es nuestro México, el cual no dejaré”, concluyo Éric del Castillo.