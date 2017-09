Es tiempo de orar y también de actuar: Rosely Sánchez

* La actriz organiza colecta para apoyar

a la recuperación de Puerto Rico.

Los Ángeles, EUA.- La actriz y productora Roselyn Sánchez realizará una colecta de fondos y víveres en el Art of Acting de esta ciudad el 1 de octubre próximo, para apoyar a la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán “María”.

Mediante su organización sin fines de lucro, RS Events for Life, Sánchez reunirá suministros necesarios para las víctimas del meteoro, el cual dejó mucha destrucción en el lugar.

Para mostrar su solidaridad con la isla, se están aceptando donaciones que incluyen filtros de agua, alimentos enlatados, barras de proteínas, papel higiénico, alimentos para bebés, toallitas para bebés, mantas, pasta para dientes, baterías, linternas, kits de emergencia y comida para perros, se informó en un comunicado de prensa.

“Mediante este ‘drive’ para recolectar víveres pretendo poner mi granito de arena desde la distancia para ayudar a mi gente que tanto quiero y me ha apoyado en el transcurso de los años. Es momento de orar, pero también de actuar.

“El gobierno en Puerto Rico está trabajando incansablemente para poder reconstruir el país y su infraestructura que ha quedado destrozada. Ahora nos toca a nosotros, los ciudadanos, actuar de manera responsable y ayudar a todas esas comunidades y pueblos que han quedado destruidos, incomunicados y están pasando hambre”, añadió la actriz.

Agregó que los víveres recolectados el domingo servirán para ayudar a todas esas personas y brindarles esperanza, y que sepan que no están solas y que la ayuda va en camino.

“Tengo que ser honesta, el envío de cargamentos ahora mismo está bien complicado y es una odisea. Pero mi fundación RS Events For Life está comprometida para que todos y cada uno de los artículos donados lleguen a Puerto Rico por barco o por avión. Estamos en proceso de organizar el envío. Ahora lo más importante es que la gente acá en Los Ángeles responda y nos ayude”, refirió.