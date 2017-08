Es una dictadura: Almeyda

*El “Pelado” muestra su molestia tras ser suspendido

dos partidos y acusa trato desigual de árbitros para Chivas.

Guadalajara.- El argentino Matías Almeyda, director técnico de Chivas de Guadalajara, acusó un trato desigual de los árbitros para el equipo rojiblanco tras irse suspendido dos partidos.

Después de ser expulsado en el pasado encuentro ante Monterrey, el “Pelado” sigue sin entender esa sanción y luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos en los próximos compromisos del “Rebaño Sagrado”.

“En ningún momento insulté, en ningún momento los maltraté, es una opinión; me llama la atención que a muchos los expulsen y solo un juego se van”, manifestó.

En conferencia de prensa remarcó: “A mí me fueron y me dieron dos fechas. Veo a todos y por eso digo que a muchos les habrá molestado este doblete que hizo Chivas, esto descontando el plano deportivo”.

Explicó que durante la acción de su expulsión por parte del silbante Roberto García Orozco se limitó a decir lo que sentía en ese momento del partido contra Rayados, que terminó por golear a los rojiblancos.

“Le dije algo que siento: ‘¿a cuántos les dolió que haya salido campeón Chivas?’ Por eso el lineal se alejó y dijo: ‘este señor se va’. Cuando viene el central, estaba el cuarto árbitro y pregunta: ‘¿qué dijo?’ Respondí lo que dije y fui expulsado”, apuntó.

Almeyda no concibe que un entrenador tenga que estar sentado en su banca sin poder dar indicaciones o dar puntos de vista sobre el arbitraje: “Vivimos en el futbol una especie, llevándolo a plano político, de dictadura”.

“Debemos estar sentados en la banca, no decir nada, estar sentados y así marcha el mundo, ¿saben cómo fue mi expulsión? Cuando cobran el penal me arrimo, salí de mi zona como salen todos los entrenadores, porque llamo a un árbitro y es difícil que venga, me arrimé, le dije al línea que no era penal, dijo: ‘para mí sí’ y empezó a levantar el tono de su voz”. El conjunto del Guadalajara y el mismo Almeyda descartó que vaya a existir una apelación para reducir el castigo, por lo que Chivas estará sin técnico para los próximos duelos frente a Puebla y Santos Laguna.