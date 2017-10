Escándalo sexual en Hollywood

* Asia Argento, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, entre las actrices que

acusaron de abuso sexual al poderoso productor, Harvey Weinstein.

Nueva York.- Tres mujeres presentaron nuevas acusaciones por abuso sexual contra Harvey Weinstein, uno de los más poderosos e influyentes productores de cine de Hollywood, lo que se suma a la más de una docena de señalamientos en su contra.

La actriz y directora italiana Asia Argento; la exaspirante a actriz Lucia Evans; y una mujer que prefirió omitir su nombre, acusaron a Weinstein de obligarlas a participar en actos sexuales sin su consentimiento, según un texto publicado en la página de internet de la revista The New Yorker.

A las acusaciones se sumaron los señalamientos de las actrices Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, quienes también denunciaron este martes incidentes de acoso sexual de parte de Weinstein.

Estas nuevas acusaciones se producen apenas días después de que cerca de una docena de mujeres relataron ante varias instancias que Weinstein las acosó con intenciones sexuales, de acuerdo con una nota publicada la semana pasada por el diario The New York Times.

Weinstein, quien produjo filmes ganadores de Premios Óscar como “Shakespeare enamorado”, “El Artista” y “El Paciente Inglés”, además de impulsar las carreras de los directores Quentin Tarantino y Steven Soderbergh, entre otros, fue despedido el lunes de la empresa que él mismo cofundara.

El texto publicado este martes por The New Yorker fue escrito por el hijo de la actriz Mia Farrow, Ronan, quien anteriormente ayudó a reactivar las acusaciones de abuso sexual de su hermana Dylan en contra de su padre, el director Woody Allen.

Además de las mujeres que acusaron a Weinstein de violación, otras cuatro señalaron que el productor las tocó sin su consentimiento y de una manera “que podría ser clasificada como abuso”. Otras actrices, Mira Sorvino y Rosanna Arquette, también denunciaron acoso sexual de parte del productor.

Farrow también reveló el audio de una investigación de la policía de Nueva York del año 2015, en que Weinstein supuestamente admitió tocar a Ambra Battilana Gutiérrez, una modelo que denunció su comportamiento. El productor expresó que él estaba “acostumbrado” a actuar de esa manera.

Un portavoz de Wesintein negó “de inequívoca cualquier denuncia de sexo sin consentimiento”. El portavoz destacó que al margen de las acusaciones anónimas, Weinstein “cree que todas esas relaciones sucedieron de manera consensual”.

Tras el artículo publicado la semana pasada por el Times, Weinstein se disculpó por su comportamiento anterior, pero negó muchas de las acusaciones específicas en su contra. Los abogados del productor de hecho amenazaron con demandar al diario.

Por su parte, Paltrow declaró al Times que Weinstein puso sus manos sobre ella y sugirió que fueran a su habitación para intercambiar masajes. Ella aseguró que se negó.

Jolie, mientras tanto, manifestó al diario que tuvo “una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como resultado, opté por no trabajar con él de nuevo y advertía a otras cuando lo hacían”.

Añadió: “este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo, en cualquier país es inaceptable”. Tras la publicación de la investigación inicial del Times, las acusaciones se han acumulado como avalancha. La exactriz Louisette Geiss dijo que Weinstein ofreció aprobar su guion si lo miraba masturbarse, luego de que el productor se presentara en bata en medio de una reunión de trabajo.

Otras actrices, como Meryl Streep y Glenn Close, quienes eran empleadas recurrentes en las producciones de Weinstein, no denunciaron acoso de parte del productor, aunque Streep condenó su comportamiento. Lo mismo han hecho figuras masculinas de Hollywood que trabajaron con Weinstein, como el actor y director Ben Affleck y el actor Matt Damon.

Las acusaciones contra el magnate de Hollywood salpicaron incluso a la clase política, incluyendo a la excandidata presidencial Hillary Clinton, quien recibió el respaldo del productor durante su carrera por la presidencia.

“Me sorprendieron y me horrorizaron las revelaciones sobre Harvey Weinstein. El comportamiento descrito por las mujeres que denuncian no puede ser tolerado. Su valentía y el apoyo de otros es fundamental para ayudar a detener este tipo de comportamiento”, escribió Clinton en Twitter.