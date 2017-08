Espaldarazo a Del Mazo

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Rector Barrera recuerda a próximo gobernador

que seguridad, empleo y educación

son los principales retos.

El gobierno que encabezará el priista Alfredo del Mazo Maza tiene el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado México (UAEMéx), aunque la institución -dijo- tiene el reto en sus primeros días de gestión de revertir los índices de seguridad, elevar el empleo y avanzar en desarrollo social, además de refrendar el apoyo al sector educativo.

El rector de la Autónoma mexiquense, Alfredo Barrera Baca, dio el espaldarazo a la nueva administración del priista y las políticas públicas que llevará a cabo, como -recordó- siempre lo ha hecho la institución desde su creación con los tres niveles de gobierno.

En entrevista, dijo que Del Mazo Maza tiene claro los retos y pendientes que presenta la entidad, aunque lo llamó a llevar a cabo un trabajo en conjunto con el sector público y privado, así como dependencias federales y la academia, para rendir cuentas.

“Nosotros vamos a trabajar con el gobierno del Estado de México como lo hacemos hace muchísimos añoS, la Universidad trabajar para respaldar la políticas publicas.

”Yo hablaría en materia de seguridad, en materia de empleo y desarrollo social, creo que el gobernador coincidirá en estos gran retos a los cuales debemos sumarnos todos”, argumentó.

El rector defendió que Alfredo del Mazo Maza no pierde legitimidad en el gobierno que encabezará por el hecho de que la elección se fue a los tribunales electorales, por el contrario, dijo que es muestra de que existe mayor participación democrática de los ciudadanos.

“Cada vez las competencias electorales con la participación electoral, mucho más competida y eso tiene que alegrarnos a todos los mexicanos y mexiquenses, ganamos nosotros con la participación ciudadana cada vez más cívica y volcada a los procesos democráticos”, señaló.

Asimismo, calificó como positiva la gestión de Eruviel Ávila Villegas, quien -dijo- fue el gobernador impulsor de la educación, con avances favorables para el estado.

Despenalización Alcohol

Por otra parte, Barrera Baca calificó de mal mensaje que el gobierno saliente Eruviel Ávila Villegas haya despenalizado la venta de alcohol a menores, por el contrario -reafirmó- se debe redoblar las medidas para combatir la problemática.

Ejemplificó que en el caso es la UAEMéx se ha combatido en su interior el consumo de bebidas embriagantes o drogas, además que en el exterior no han tenido ningún caso de centro de vicio cercano.

No obstante, se comprometió a estudiar en los próximos días la ley de despenalización de alcohol, ya que vio con malos ojos esta reforma.