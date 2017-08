Espectacular

Guillermo GUADARRAMA

*Fenómeno astral capta la atención de millones

de ciudadanos, aunque en Toluca sólo se vio al 25%.

Este lunes miles de personas de gran parte de México salieron a las calles para presenciar uno de los fenómenos naturales más esperados y espectaculares, el Eclipse solar y la ciudad de Toluca, no fue la excepción.

Aunque en esta ciudad solamente se iba a ver un 25 por ciento de este eclipse, la sociedad se mostraba emocionada por este espectáculo astral.

Lugares como la explanada del Cosmovitral, la Cabeza de Adolfo López Mateos, el Monumento a la Bandera, la Alameda Central, El Calvario y la explanada de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria fueron lugares donde cientos de personas se reunieron para tratar de apreciar el momento en que el sol era tapado por la luna.

En este último lugar, se presentaron especialistas en el tema con una pantalla gigante y telescopios para observar con más detalle este fenómeno.

Desde las 12:00 y hasta las 14:00 horas de este lunes, la gente comenzó a detener sus actividades para presenciar el eclipse solar en el Valle de Toluca y reunirse en los puntos de mayor apreciación, como los antes mencionados.

Sin embargo y pese a las medidas de seguridad para poder ver este eclipse solar, que se mostraron en los diversos canales de televisión, radio y a través de redes sociales, mucha gente, en especial jóvenes, desconocían de esa información por lo que se encontraban con la mirada hacia arriba expuesta a contraer problemas de la vista.

Muchos otros más precavidos acudieron de inmediato a ferreterías a comprar un filtro de soldador de 14 pulgadas para poder presenciar el espectáculo sin peligro alguno.

Cabe destacar que según lo comentado por los especialistas de Ciudad Universitaria, el Eclipse no genera daños a la salud como se cree, ni afecta en la radiación, sino que lo único que se recomienda es no ver al sol directamente.