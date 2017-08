Estar contra reforma educativa es estar contra México Peña Nieto

* El mayor esfuerzo del gobierno federal es en educación, afirma.

Aquismón, SLP.- Estar en contra de la reforma educativa es estar contra México, y sobre todo contra la niñez y los jóvenes, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre la continuidad de ese cambio estructural en la próxima administración, dijo que es un programa que está en la Constitución, y que “lo que tiene vigencia es lo que está en la Constitución”, dijo el mandatario en entrevista al término de la inauguración del ciclo escolar 2017-2018, en el que 25.6 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases.

Este fue el sentido de los cambios constitucionales, que “establece los parámetros de nuestro sistema educativo en el país y que asegura al final de cuentas, que la niñez y juventud de nuestro país tengan mejores condiciones y una mejor preparación. Creo que estar en contra de eso es estar en contra de México y sobre todo en contra de la niñez y los jóvenes”, aseveró.

En su discurso durante el acto, sostuvo que “es la determinación y la valentía lo que hace que las cosas cambien, no es la retórica, no es la palabra, no es lo que se dice, sino es el valor de decidir hacer las cosas con valentía y arrojo”.

En el acto, en la escuela “Esfuerzo Indígena” del poblado de San Pedro de las Anonas, ubicado en este municipio de la Huasteca Potosina, sostuvo que “los frutos de esta reforma se van a apreciar, observar y reconocer cuando (los niños) sean adultos, mayores y actores protagónicos del México del futuro”.

Uno de los pilares de la reforma educativa “es el modelo educativo, el contenido educativo”, que constituye un cambio de paradigma para lograr que los niños aprendan a aprender. “Hoy queremos que la niñez aprenda a aprender; no sólo que memoricen, sino que aprendan a aprender dentro y fuera del aula”, indicó.

Al anunciar que durante este ciclo se pondrán en marcha programas piloto del nuevo sistema educativo, que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019, el jefe del Ejecutivo federal destacó que su administración ha puesto especial empeño en materia educativa y ponerlo al día en todo el territorio nacional. Acompañado por los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo que además de que todos los niños y jóvenes reciban educación de calidad, primero se deben tener escuelas de calidad, que tengan buena infraestructura. En ese sentido, destacó que nunca antes un gobierno había dedicado tantos recursos para tener escuelas en buenas condiciones, y recordó que antes de 2012, las dos aministraciones anteriores destinaron 20 mil millones de pesos en infraestructura, y que su gobierno destinará una inversión sin precedente de 80 mil millones al final del mismo, solamente en infraestructura.

Posterior al acto, Peña Nieto escuchó a los alumnos de la primaria “Tampete Segunda Sección”, interpretar el Himno Nacional Mexicano en dialecto teenek, para posteriormente recorrer las instalaciones de ese plantel educativo.

Más tarde, acompañado por la astrónoma Julieta Fierro Gossman y los alumnos de la escuela, el jefe del Ejecutivo federal observó, a través de un telescopio, el eclipse solar de este lunes.