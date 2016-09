Eugenia León recibirá el Grammy a la Excelencia

* La cantante destacó la importancia de la distinción,

México.- La cantante mexicana Eugenia León dijo sentirse muy feliz y orgullosa de que será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical por la Academia Latina de la Grabación, distinción con la que confirma que ha hecho las cosas bien, con calidad, a lo largo de su carrera.

“Estoy muy contenta, no puedo decir que es un día cualquiera, me siento feliz por haber recibo la noticia del Grammy, es un premio muy significativo”, dijo la intérprete en entrevista con Notimex.

“Ayer me habló el presidente de la Academia, (Gabriel) Abaroa , estaba yo francamente dormida porque me había desvelado ya que trabajé durante horas con las cosas que grabo y hago para las redes sociales.

“Eran como las 11:30, me habló mi ‘mánager’ y me dice: ‘Te habla Abaroa’ y dije: ‘¿Qué será?’, porque hace varios años me invitaron al homenaje de Plácido Domingo. Nunca pensé que me dijeran: ‘la Academia te está reconociendo con el Grammy a la Excelencia.

“Fue una sorpresa muy bonita porque nunca esperas eso, es como un beso de miel, un beso en mi corazón”, aseguró la ganadora del Fetival OTI en 1985.

Eugenia destacó la importancia de la distinción, la cual no se da simplemente por tener una larga trayectoria, es otorgada por votación del Consejo Directivo de la Academia a aquellos artistas que han realizado contribuciones creativas de gran importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras.

“Es un gran reconocimiento, no es al aguante que has tenido todo ese tiempo, sino a la consistencia de mi trabajo, que es lo que más me enorgullece, el tema de años de no bajar la guardia, buscar siempre la calidad de un trabajo tanto discográfico como en un concierto.

“Nunca he hecho un año sabático, no puedo, soy una persona que nunca ha dejado de trabajar y no sólo por la necesidad económica, sino por la necesidad creativa, es esa necesidad espiritual la que te hace continuar así, que muy agradecida además porque este premio es producto de una opinión que está lejos de las decisiones de una disquera”.

Y continuó: “Esta premiación no tiene que ver con intereses creados, es sobre el trabajo hecho, bien hecho, la consistencia, y eso me honra y me da una enorme alegría porque quiere decir también que no estaba errada”.

Rocío Dúrcal, José José, Roberto Carlos, Olga Guillot, Chavela Vargas, Angélica María y Armando Manzanero son algunos de los artistas que han recibido dicha distinción en años pasados.

“Creo que este premio ha llegado en el momento adecuado, en estos momentos soy muy productiva, no soy una niña, soy una señora con fuerza de trabajo para seguir siendo productiva y trabajadora”, subrayó.

Con la distinción, León se siente también más comprometida con su legado. “Es un pico altísimo, una culminación de algo que el mundo de habla hispana reconoce en mí siendo una artista no comercial.

“No soy la vendedora de millones de discos ni una artista mediática, no soy amada por ninguna marca para vender autos o perfumes, no soy negocio, pero están reconociendo lo que soy. Conozco artistas de muchos años y hasta la fecha no tienen nada que decir”.

En noviembre, Eugenia viajará a Las Vegas para recibir el reconocimiento. Antes, en octubre, pasará por Washington ya que cantará en el Kennedy Center como parte del “Con los brazos abiertos-embracing Mexico”.

“Será un gran concierto dedicado a México, en el que se homenajeará la aportación de los mexicanos en Estados Unidos. Voy a participar en este centro tan importante, cantando junto con otros artistas mexicano-estadunidenses y enalteciendo, recordando y honrando al pueblo mexicano”.

Su producción discográfica más reciente es el “Primera fila” que realizó con Las Tres Grandes, trío con el que aún tiene fechas programadas; sin embargo, adelantó que próximamente se sentará con su compañía para hablar de su nuevo material en solitario.

“Sí, nos sentaremos para hablar de mi nuevo disco que me llena de vitalidad y me da mucho entusiasmo, porque la gente espera un disco en solitario, así que vamos a empezar a preparar la producción”.