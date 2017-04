Exhiben a Delfina

GUILLERMO GUADARRAMA RUEDA

*Candidata de Morena admite que se asignó

bono de 400 mil pesos al salir de Texcoco.

*Exalcaldesa fue balconeada ayer, justifica que

“es legal y justo” por promover austeridad.

La candidata a gobernadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, fue exhibida ayer mediante información periodística en la que se ventila que se dio un finiquito de más de 400 mil pesos como alcaldesa de Texcoco, en el año 2015.

Lejos de negarlo, Gómez Álvarez lo admitió y justificó ese ingreso al sostener que está en el marco de la ley, que fue justo y que está dentro de su declaración de ingresos; pero además afirmó que se trata de una retribución acorde a sus responsabilidades como expresidenta municipal porque –arguyó- en su administración fomentó la austeridad y el recorte en gastos personales.

Ese hecho generó una amplia discusión en redes sociales y medios de comunicación porque Morena ha sido uno de los partidos políticos más críticos contra actos de corrupción y abusos de funcionarios sobre los recursos públicos.

Ayer, al término de un encuentro que sostuvo con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, Delfina Gómez se refirió a este asunto que de pronto ya le generó señalamientos y acusaciones sobre doble moral al acusar, por un lado, el dispendio de gobiernos priístas y, por otro, recurrir a las viejas prácticas de la opacidad en el manejo del dinero público.

“No se hizo nada contra la ley, se hicieron acciones como reducir el salario, no hubo gastos de representación en muchas acciones; por ese lado yo creo que fue algo como lo marca la ley, creo que fue justo, incluso está dentro de mi declaración y estamos a la orden para aclararlo”, argumentó. La candidata a gobernadora también se refirió a las acusaciones sobre el hecho de que cuando fue alcaldesa de Texcoco muchos de los cargos administrativos fueron asignados a los familiares de Higinio Martínez Miranda, considerado y calificado como su padrino político.

“No sólo tuve a familiares de Higinio, también de otras familias. La verdad es que yo fui la que gobernó y la que tomó decisiones”, se defendió.

Aun así y durante la exposición de su propuesta de gobierno en el Tec. de Monterrey, Delfina Gómez se dedicó a criticar las acciones de los gobiernos estatal y federal; al mismo tiempo y ante pregunta expresa de los alumnos, negó que sea un títere de Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que la que hace campaña y la que va a gobernar soy yo, no Andrés Manuel; yo he ganado elecciones por mí misma, no por Andrés Manuel. Mi programa de gobierno yo lo estoy ofreciendo y yo misma lo voy a cumplir”, remató.