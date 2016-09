Exige LGBT postura a diputados

* Comunidad lésbico gay entrega a legisladores escrito para conocer posición del Congreso.

Este sábado, Israfil Filos Real, presidente de Grupos Vulnerables A.C., y algunas otras personas que buscan el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario en el Estado de México y el país entero, hicieron entrega de un documento en la Legislatura mexiquense para solicitar al presidente de la Junta de Coordinación Política poder fijar su postura por escrito ante este tema.

“Solicitamos el posicionamiento no sólo de un diputado, sino de todos y cada uno de los coordinadores, externar su posicionamiento claro e ineludible como grupo parlamentario sobre las reformas y/o iniciativas de ley que tenemos pendientes”, destacó Filos Real.

Los temas de los que solicitan una postura clara son: matrimonio igualitario, tipificación de crímenes de odio y ley de identidad sexo-genérica para que al momento de tener que discutirlo en el pleno, puedan ser congruentes.

“No venimos a la Cámara de Diputados local para buscar enfrentamiento o retar a los grupos que no nos apoyan por cualquier razón, lo hacemos porque queremos el cumplimiento de los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) que ya falló a nuestro favor porque sabe que nuestra lucha es justa”.

Recordó que lo que buscan es que los derechos de las personas sean respetadas sin importar su preferencia religiosa, sexual o cualquier otra, pues las leyes deben ser iguales para todos, porque no hay ciudadanos de primera y de segunda.

Finalmente, informó que a partir de las protestas encabezadas por diversos grupos, principalmente católicos, en contra de los matrimonios igualitarios los ataquen en contra de personas homosexuales o con preferencias sexuales diferentes, se han incrementado hasta en 30 por ciento.