Exigen Salario Rosa

Guadalupe de la Cruz

*Mujeres provenientes del Valle de México

se manifestaron en Palacio de Gobierno.

Decenas de mujeres provenientes de diferentes municipios del Estado de México se manifestaron frente a palacio de gobierno para exigirle al Ejecutivo estatal cumpla con sus compromisos en campaña.

A tan sólo cuatro días de haber tomado protesta como gobernador mexiquense, varias féminas se apostaron en palacio estatal exigiendo que el nuevo gobierno, cumpla con entregarles la Tarjeta Rosa.

Las mujeres exigieron se les entregarán las tarjetas que tanto prometieron en campaña y el día de la jornada electoral, pero al llegar a palacio de gobierno se toparon con los guardias de seguridad quienes les impidieron el paso, así que comenzaron a gritar consignas, como que las atendieran.

Así de forma inmediata se formó una comisión que ingresó a palacio de gobierno, llegando a un acuerdo con las autoridades estatales, mismos, que les pusieron transporte para regresarlas a su lugar de origen.

Cabe mencionar que la mañana de este lunes, además de las mujeres que exigían la Tarjeta Rosa, también se presentaron alrededor de 300 Choferes adheridos al Movimiento Proletario Independiente (MPI) provenientes de Ecatepec, Acolman y Tecámac, para exigir la regularización de más de mil 500 unidades que operan como taxis.

Roberto Ramírez, coordinador de la Sección Roja del MPI, dijo que desde que Isidro Pastor Medrano era el secretario de Movilidad los obligó a cumplir con una serie de requisitos, los cuales han cumplido al pie de la letra pero nadie resuelve las concesiones que están demandando.

Asimismo, refirieron que otra competencia desleal que el mismo gobierno ha desatado son los sistemas de taxis por aplicación móvil, como UBER y Cabify, los cuales no cumplen con ningún requisito o trámite y no necesitan de una concesión, ya que cualquier auto que compre la aplicación puede operar sin prácticamente ninguna regulación.

Por lo que también exigieron que el nuevo gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, cumpla con los compromisos que adquirió en campaña, pues no van a permitir que sólo se quede en un discurso lo que comprometió el Ejecutivo estatal.