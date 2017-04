Falta a latinos consolidarse en Hollywood: Fernanda Romero

* Estamos de moda pero necesitamos hacer nuestros propios contenidos

y crearnos nuestras propias oportunidades, comentó la actriz.

Los Ángeles.- Los latinos de alguna manera estamos de moda en Hollywood, “pero aún nos falta un largo camino”, afirmó la actriz Fernanda Romero.

“Para que esto se consolide necesitamos hacer nuestros propios contenidos y crearnos nuestras propias oportunidades”, sentenció la actriz mexicana. “El momento de los latinos antes era más complicado porque el mercado anglo se inclina más por darle espacio a su misma comunidad”, declaró a Notimex.

Romero recién estrenó su más reciente comedia “Is That A Gun In Your Pocket?”, donde fue dirigida por Matt Cooper, y actúa con Andrea Anders, Matt Passmore, Katherine McNamara, Cloris Leachman, Horatio Sanz y John Heard.

La cinta, ubicada en una región texana, fue lanzada en las plataformas VOD, iTunes, Google Play, Amazon Instant, Vudu, Sony y Xbox. En ésta un incidente con armas de fuego provoca un giro inesperado de parte de la madre de un joven que es tiroteado y la mujer decide tomar acción contra una cultura obsesionada con las armas. Jenna (Anders) inicia un movimiento convenciendo a todas las mujeres del pueblo de aplicar la abstinencia sexual hasta que todas las armas sean entregadas.

Una divertida y salvaje confrontación se desata, convirtiéndose en una guerra de sexos. Mientras las tensiones suben, y el libido también, los hombres y mujeres de Rockford deben decidir qué es realmente importante: mantener la paz en sus hogares o conservar sus armas.

Fernanda da vida a Connie, la sexy amiga latina del grupo, a quien le cuesta mucho este pacto, ya que desea quedar embarazada.

Romero compartió que el año pasado participó en el rodaje de la cinta aún por estrenar: “He matado a mi marido”, en donde actúa con María Conchita Alonso y Eduardo Yánez.